Préstamos personales del Banco Ciudad: en cuántas cuotas pagan el crédito los jubilados y pensionados de ANSES

Con el préstamo personal del Banco Ciudad los interesados van a poder hacer lo que tanto deseen ya que su destino puede ser muy variado dependiendo de las necesidades generales de cada uno de los jubilados y pensionados, como construir un hogar, hacer reformas, viajar, comprar tecnología o llevar a cabo proyectos personales, entre otros.

Banco Ciudad: en cuántas cuotas pagan el préstamo personal los jubilados y pensionados de ANSES

El Banco Ciudad les ofrece a sus clientes jubilados y pensionados de ANSES un importante préstamo con montos más altos respecto a los que no son clientes y las condiciones son más favorables como una tasa diferencial y cuotas fijas mensuales. Para clientes que acreditan sus haberes, se pueden otorgar montos de hasta $40.000.000 con plazos de hasta 72 meses.

Los jubilados y pensionados que no acreditan sus haberes también pueden acceder a préstamos, aunque los montos y condiciones pueden ser diferentes, y estos préstamos están sujetos a evaluación crediticia.

Monto máximo para jubilados: hasta $40.000.000

Tasa diferencial

Cuotas fijas mensuales

Plazo máximo: hasta 72 meses

anses mejor noticia jubilados pensionados.jpg El Banco Ciudad ofrece préstamos personales a jubilados y pensionados de ANSES, con montos y condiciones que varían según si acreditan sus haberes en el banco o no.

Los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad para los jubilados y pensionados de ANSES pueden ser:

Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste

Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés

Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple

Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial

Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona

Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

Condiciones del préstamo personal del Banco Ciudad

Los adultos mayores de ANSES que cobran su sueldo en el Banco Ciudad pueden acceder a los productos del programa "Préstamos Personales Ciudad Veloz Jubilados y Pensionados".

El mismo está sujeto a la evaluación crediticia de los interesados y a las condiciones de contracción del Banco Ciudad de Buenos Aires. La oferta vigente es en zonas de influencia de la institución desde el 19 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025, inclusive.

Para conocer plazo, tasas, amortización y condiciones de solicitud de préstamos por canales electrónicos consulta acá.

Historia del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, conocido oficialmente como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una historia rica y orientada a la función social desde sus inicios.

Fue fundado el 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de "Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires" y su principal objetivo era combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles a personas de bajos recursos, especialmente a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, a través de la pignoración (empeño de objetos).

Desde su fundación, la misión del banco ha estado marcada por un fuerte compromiso social. Su objetivo ha sido siempre promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de los habitantes de las zonas donde opera, priorizando el crédito social y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.