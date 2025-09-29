El Banco Ciudad subasta siete Play 5 por un monto base de $520.000

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que algunos artículos, en este caso las Play 5, están sin controlar su funcionamiento. Para muchas personas pueden ser una excelente oportunidad, ya que en la misma subasta se rematan 6 consolas de PlayStation 4 y dos jostick marca Sony en caja.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 7 Play 5

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 9 de octubre una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 hasta las 14.15. Y la exhibición presencial son los días 29 y 30 de septiembre, de 9 a 12.

Se rematarán artículos electrónicos, donde se destacan siete PlayStation 5. Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco Ciudad subasta playstation 5 El Banco Ciudad subasta, en su modalidad online, siete Play 5 con precio base de $520.000.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de las consolas PlayStation 5 serán los siguientes días en estos domicilios:

Lotes 17 al 23: Ruta Nacional 121, KM 5,5, en Santo Tomé, provincia de Corrientes

Contacto para exhibición presencial y entrega de la mercadería: Canavesio José Luis (jcanavesio.gob.ar)

Subastas del Banco Ciudad: estos son otros de los artículos electrónicos