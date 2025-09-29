Inicio Sociedad Banco Ciudad
El Banco Ciudad subasta siete Play 5 por un monto base de $520.000

El Banco Ciudad realizará una subasta de artículos electrónicos y hay siete Play 5 con un precio base de $520.000. Cómo participar y bajo qué condiciones

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
En las subastas del Banco Ciudad se puede conseguir una Play 5 a un precio base de $520 mil.

El Banco Ciudad, bajo la modalidad "subastas online", realizará en octubre una nueva subasta de artículos electrónicos y se destacan siete PlayStation 5 que arrancan con un precio base de $520.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.

La subasta online, número 3728, la llevará a cabo el Banco Ciudad junto a ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). La misma será el 9 de octubre de 11 a 14.15 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-Subastas
El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), veh&iacute;culos (autos y camionetas) y mercader&iacute;as en general.

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que algunos artículos, en este caso las Play 5, están sin controlar su funcionamiento. Para muchas personas pueden ser una excelente oportunidad, ya que en la misma subasta se rematan 6 consolas de PlayStation 4 y dos jostick marca Sony en caja.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 7 Play 5

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 9 de octubre una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 hasta las 14.15. Y la exhibición presencial son los días 29 y 30 de septiembre, de 9 a 12.

Se rematarán artículos electrónicos, donde se destacan siete PlayStation 5. Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco Ciudad subasta playstation 5
El Banco Ciudad subasta, en su modalidad online, siete Play 5 con precio base de $520.000.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de las consolas PlayStation 5 serán los siguientes días en estos domicilios:

  • Lotes 17 al 23: Ruta Nacional 121, KM 5,5, en Santo Tomé, provincia de Corrientes
  • Contacto para exhibición presencial y entrega de la mercadería: Canavesio José Luis (jcanavesio.gob.ar)

Subastas del Banco Ciudad: estos son otros de los artículos electrónicos

  • Routers inalambricos
  • Plaquetas de luces Led
  • Consolas de audios
  • Placas para computadoras
  • Kits de cámaras filmadoras
  • Parlantes
  • Conversores de Smart TV
  • Dron
  • Tablets
  • Cámaras digitales fotográficas
  • Lente de cámara
  • Autoestereos
  • Luces para disjokey
  • GPS
  • Sistemas de cámaras para auto
  • Teclados

