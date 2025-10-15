El Banco Ciudad subasta más celulares Apple: iPhone 13, iPhone 15 y iPhone 15 Pro

Banco-Ciudad-subastas-celulares-apple-iPhone 1 El Banco Ciudad subasta una gran variedad de bienes, que pueden incluir inmuebles (casas, departamentos), vehículos (autos y camionetas) y mercaderías en general.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 17 iPhone de diferentes modelos y colores

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 23 de octubre una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 12 y de finalización a las 14.50. Y la exhibición presencial fueron los días 13 y 14 de octubre, de 9 a 12. En total son 17 celulares iPhone divididos en 3 lotes.

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (celulares iPhone) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

A tener en cuenta:

Los iPhone 13 , iPhone 15 y iPhone 15 Pro se encuentran en el domicilio Renault 2221, Bº Santa Isabel, Primera Sección, provincia de Córdoba.

Contacto para exhibición y entrega: Federico Zuliani: [email protected] y Ezequiel Maccarone: [email protected] y [email protected]

Suscriptas las actas de entrega de conformidad y una vez retiradas las mercaderías del depósito, no se admitirán reclamos

Se hace saber a los oferentes que la entidad vendedora se encuentra facultada para modificar tanto, la base como así también alguna de las demás condiciones de venta hasta 48h. hábiles anteriores al acto de la subasta

Hay que remarcar que todos los lotes tributan IVA (alícuota 21%) e impuestos internos (alícuota 10,5%). Por otro lado, y no menos importante, se aclara que no se realizan envíos.

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.