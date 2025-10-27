El auto más rápido del mundo alcanzó una velocidad de 1.227 km/h y rompió la barrera del sonido

Auto super sonico (1)

Como este auto logro romper el récord de velocidad

Este logro no surgió de la casualidad. Detrás del Thrust SSC estaba Richard Noble, ingeniero y piloto, un hombre obsesionado con la velocidad desde que en 1983 había establecido el récord mundial con el Thrust2. Cada detalle del auto fue pensado para soportar las fuerzas extremas de ir más rápido que el sonido: la aerodinámica, la estructura, los sistemas de control, incluso los neumáticos, diseñados para resistir el desafío de moverse a más de mil kilómetros por hora sobre tierra firme.

El récord del Thrust SSC no solo es un número impresionante, sino un símbolo de ingenio, precisión y valentía humana. Mientras muchos autos alcanzan velocidades impresionantes, muy pocos han desafiado los límites físicos y tecnológicos de manera tan radical. Antes de él, intentos como el del Budweiser Rocket en 1979 quedaron en la historia como experimentos, pero sin reconocimiento oficial.

Hoy, más de 25 años después, la velocidad Thrust SSC sigue siendo el único auto terrestre en romper la barrera del sonido, recordándonos que la obsesión por superar límites puede convertir la imaginación en realidad. Ese día, el desierto de Nevada dejó de ser solo arena y viento: se convirtió en testigo de la velocidad máxima que el hombre ha logrado imponer sobre la tierra.