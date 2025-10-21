El Banco Ciudad lanzó el programa "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" para comprar un terreno o vivienda modular, construir, remodelar o finalizar el hogar. Es un crédito UVA que tiene un monto de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
Préstamo para la vivienda del Banco Ciudad: cuánto dan por una cuota inicial de $216.700
El Banco Ciudad les ofrece a sus clientes la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda", un crédito UVA de hasta $130.000.000 con un plazo máximo de 10 años
La "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" está disponible en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad con una gran variedad de opciones pensadas para las personas que desean obtener el crédito y su hogar.
Cuánto dinero presta el Banco Ciudad con una cuota inicial de $216.700
El Banco Ciudad explica en su página web que los interesados pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor. Dependiendo de los ingresos, el monto a solicitar varia al igual que la cuota a pagar. El monto máximo es de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
Por ejemplo:
- Si pedís $10.000.000 en 120 meses la cuota inicial es de $216.700
- Para ello necesitás un ingreso de $1.084.000
Para la remodelación, ampliación y finalización de viviendas se financia hasta el 50% del valor de la propiedad y hasta el 100% del presupuesto de obra (IVA incluido).
Mientras que para la construcción, compra de terreno o vivienda modular; se financia hasta el 75% del presupuesto de obra (factura proforma, presupuesto de la empresa, valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio con IVA incluido).
Características
Las características de la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad tienen una relación de cuota ingreso hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.
- Plazo: hasta 120 meses
- Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)
- Sistema de Amortización: Alemán
Opciones y condiciones para los diferentes destinos del préstamo
Remodelación de vivienda:
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio de inmueble
- Presupuesto de obra
Finalización de vivienda:
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio de inmueble
- Presupuesto de obra: avance del 75% o más, quedando menos del 25% para completar
Construcción de vivienda:
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio de inmueble
- Presupuesto de obra
Compra de terreno:
- El cliente deberá presentar la reserva de compra aceptada por la parte vendedora
- Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA
Compra de Vivienda Modular:
- Boleto compraventa, escritura traslativa de dominio o cesión de derechos
- Factura proforma/Presupuesto de la empresa. Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA
Qué se necesita para acceder al beneficio extra de exención de IVA:
El Banco ciudad explica que para acceder al beneficio extra de exención de IVA se necesita el boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble.
Además, los planos de las obras a realizar que deberán estar firmados por un profesional relacionado con la industria de la construcción. Así como la presentación de los mismos en el municipio correspondiente.
Banco Ciudad: ¿qué es la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)?
La Unidad de Valor Adquisitivo se trata de la unidad contempla la actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En este préstamo, las cuotas se expresarán en UVAs y lo que deberás abonar, será el equivalente en pesos al valor de la UVA al momento del vencimiento de cada cuota. El valor de la cuota en UVAs será fija, mientras que el monto a abonar en pesos quedará supeditado a la cotización de la UVA al día de vencimiento de la cuota.