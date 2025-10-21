Préstamo para la vivienda del Banco Ciudad: cuánto dan por una cuota inicial de $216.700

Por ejemplo:

Si pedís $10.000.000 en 120 meses la cuota inicial es de $216.700

Para ello necesitás un ingreso de $1.084.000

creditos hipotecarios banco nación (2) El Banco Ciudad tiene una oferta de Créditos Hipotecarios UVA con diversas opciones, principalmente para la compra, construcción, refacción, mejora o ampliación de viviendas.

Para la remodelación, ampliación y finalización de viviendas se financia hasta el 50% del valor de la propiedad y hasta el 100% del presupuesto de obra (IVA incluido).

Mientras que para la construcción, compra de terreno o vivienda modular; se financia hasta el 75% del presupuesto de obra (factura proforma, presupuesto de la empresa, valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio con IVA incluido).

Características

Las características de la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad tienen una relación de cuota ingreso hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.

Plazo: hasta 120 meses

Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)

Sistema de Amortización: Alemán

Opciones y condiciones para los diferentes destinos del préstamo

Remodelación de vivienda:

Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio de inmueble

Presupuesto de obra

Finalización de vivienda:

Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio de inmueble

Presupuesto de obra: avance del 75% o más, quedando menos del 25% para completar

Construcción de vivienda:

Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio de inmueble

Presupuesto de obra

Compra de terreno:

El cliente deberá presentar la reserva de compra aceptada por la parte vendedora

Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA

Compra de Vivienda Modular:

Boleto compraventa, escritura traslativa de dominio o cesión de derechos

Factura proforma/Presupuesto de la empresa. Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA

Qué se necesita para acceder al beneficio extra de exención de IVA:

El Banco ciudad explica que para acceder al beneficio extra de exención de IVA se necesita el boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble.

Además, los planos de las obras a realizar que deberán estar firmados por un profesional relacionado con la industria de la construcción. Así como la presentación de los mismos en el municipio correspondiente.

Banco Ciudad: ¿qué es la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)?

La Unidad de Valor Adquisitivo se trata de la unidad contempla la actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En este préstamo, las cuotas se expresarán en UVAs y lo que deberás abonar, será el equivalente en pesos al valor de la UVA al momento del vencimiento de cada cuota. El valor de la cuota en UVAs será fija, mientras que el monto a abonar en pesos quedará supeditado a la cotización de la UVA al día de vencimiento de la cuota.