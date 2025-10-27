Reconocida empresa textil busca personal para sumar a su equipo con objetivos mensuales

Geotex es una empresa textil que fabrica y vende indumentaria ignífuga a pequeñas y grandes empresas del sector petrolero, de gas, energía, minería, y bomberil a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad, se encuentra buscando personal para ampliar su equipo.
Así puede reflejarse en la plataforma LinkedIn, donde se ve que la marca necesita del trabajo de un Ejecutivo de Ventas Proactivo y orientado a resultados, justamente, para la ciudad de Mendoza.
Geotex busca personal para sumar a su equipo de trabajo
Si pasas a formar parte de esta empresa, debes conocer cuál es su misión principal. Tal y como figura en la mencionada plataforma, Geotex salva y mejora la vida de las personas que son expuestas a altos riesgos, utilizando los más altos estándares de calidad internacional y tecnología de punta en su ropa.
Para aplicar a este empleo, debes saber que tienes que cumplir con una serie de requisitos, que son nada menos que los que se muestran a continuación:
- Proactividad
- Responsabilidad
- Excelente habilidad de contacto telefónico y personal
- Comunicación efectiva
- Orientación a resultados
- Conocimientos administrativos
- Conocimiento y manejo de herramientas informáticas
- Experiencia comprobable en ventas a petroquímicas
- Habilidad para trabajo en equipo
Tus responsabilidades dentro de la empresa
Por otra parte, las tareas y responsabilidades importantes de este trabajo se resumen en los siguientes puntos:
- Identificar oportunidades de venta y desarrollar estrategias para maximizar el crecimiento de las ventas
- Utilizar el sistema de la empresa para gestionar y dar seguimiento a los prospectos y clientes existentes
- Realizar contactos telefónicos y visitas para presentar los productos a clientes potenciales
- Cumplir con un objetivo mensual de ventas establecido
Ya lo sabes, si eres de Mendoza, buscas trabajo, y cumples con los requisitos, entonces esta oportunidad es para ti. Todo lo que tienes que hacer es postularte en LinkedIn, o bien enviar tu currículum a [email protected].