Reconocida empresa textil busca personal para sumar a su equipo con objetivos mensuales

Para aplicar a este empleo, debes saber que tienes que cumplir con una serie de requisitos, que son nada menos que los que se muestran a continuación:

Proactividad

Responsabilidad

Excelente habilidad de contacto telefónico y personal

Comunicación efectiva

Orientación a resultados

Conocimientos administrativos

Conocimiento y manejo de herramientas informáticas

Experiencia comprobable en ventas a petroquímicas

Habilidad para trabajo en equipo

ventas, empresa La empresa busca fortalecer su área de ventas.

Tus responsabilidades dentro de la empresa

Por otra parte, las tareas y responsabilidades importantes de este trabajo se resumen en los siguientes puntos:

Identificar oportunidades de venta y desarrollar estrategias para maximizar el crecimiento de las ventas

Utilizar el sistema de la empresa para gestionar y dar seguimiento a los prospectos y clientes existentes

Realizar contactos telefónicos y visitas para presentar los productos a clientes potenciales

Cumplir con un objetivo mensual de ventas establecido

Ya lo sabes, si eres de Mendoza, buscas trabajo, y cumples con los requisitos, entonces esta oportunidad es para ti. Todo lo que tienes que hacer es postularte en LinkedIn, o bien enviar tu currículum a [email protected].