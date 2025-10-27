Cuál es la fruta que evita la presencia de la araña violinista en casa y cómo utilizarla

Dicho de otra manera, son los aceites contenidos en los cítricos, como el limoneno y el citral, los que interfieren con los sensores olfativos de la araña, actuando como repelente natural.

Para utilizarlo y llevar a cabo este truco casero, todo lo que tienes que hacer es colocar las cáscaras de las mismas en distintos lugares estratégicos. De esta manera, evitarás la presencia de la araña.

Otra de las opciones es la de rallar la piel de la fruta y esparcir esta solución, también en distintos puntos. Los rincones y debajo de los muebles son los lugares más famosos.

araña violinista, plagas.jpg La araña violinista es una de las plagas más temidas en Mendoza.

Por último, puedes recurrir a la creación de un spray casero. Mezcla zumo de cítricos con agua en un pulverizador y rocía en marcos de puertas, ventanas y otras grietas.

Si ves que la araña de rincón y otras plagas siguen apareciendo dentro de tu casa, será mejor que te contactes con un exterminador para evitar problemas.

Cuántas picaduras de esta araña se registran en Mendoza

Esta araña, de hábitos nocturnos y huidizos, es responsable de un promedio de 25 a 30 casos de picaduras al año en la provincia de Mendoza, lo que obliga a extremar las precauciones.

Ante cualquier sospecha de picadura de esta araña, el tiempo es vital. Por ello, es importante tener en cuenta este protocolo y acudir al centro de salud más cercano.