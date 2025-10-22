Fruta de la pasión: cómo preparar un licuado antioxidante de maracuyá y disfrutar sus beneficios

licuado de maracuya El maracuyá se usa fresco, para un consumo directo, en bebidas, como licuados o cócteles, para postres, salsas y ensaladas, entre otras posibilidades de uso. Además, sus beneficios para la salud son innegables.

Una gran curiosidad es que es una de esas frutas tropicales que cuentan con un sabor único, además esta es considerada por muchos como la fruta de la pasión, pero no de la pasión que imaginamos, sino de la pasión de Cristo. Esto se debe a que su flor parece contener algunos de los elementos que se emplearon en la crucifixión de Jesús.

En este sentido, sus beneficios son únicos y variados, sobre todo cuando se consume en licuado. Para preparar un vaso grande o dos porciones medianas, vas a necesitar: 3 maracuyás maduras (también puedes usar pulpa congelada), 1 vaso de agua fría o leche vegetal, 2 cucharadas de azúcar o miel (opcional), hielo a gusto, hojas de menta o rodajas de limón para decorar.

Si quieres un sabor más cremoso, puedes reemplazar el agua por yogur natural o leche de coco. El paso a paso es muy sencillo. Simplemente, debes unir todos los ingredientes en la licuadora y mezclarlo hasta que sea todo una mezcla bebible.

Además de usarse en licuado, también puedes usar esta fruta en miles de comidas y recetas exóticas.

Beneficios de consumir maracuyá

maracuya (1) El maracuyá es originario de América del Sur. Más concretamente, esta fruta proviene de las regiones tropicales y subtropicales, especialmente de países como Brasil, Paraguay, Argentina.

Asimismo, sumado a su gran sabor exótico, el maracuyá es una fruta rica en nutrientes y propiedades saludables: