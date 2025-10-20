Ni en la heladera ni en una bolsa: el truco para guardar las bananas y retrasar su maduración hasta por dos semanas

banana Con este truco, las bananas estarán frescas por más tiempo.

Este truco está enfocado en controlar dos factores clave de deterioro: el etileno, un gas natural que acelera la maduración, y las fluctuaciones de temperatura. A diferencia de las técnicas que intentan bloquear la emisión de etileno envolviendo el tallo, este método busca minimizar la exposición al aire y establecer un ambiente térmicamente estable.

El procedimiento es simple: debemos cortar las bananas en dos o tres partes y guardarlas en un frasco de vidrio hermético con la tapa bien ajustada. Una vez sellado, debemos almacenar el recipiente de cristal en un lugar que mantenga una temperatura constante de unos 12 grados y, crucialmente, que esté libre de luz directa (evita la cocina, ya que es la zona del hogar más propensa a cambios de calor y donde más iluminación hay).

banana heladera Evita guardar las bananas en la heladera.

Al reducir el contacto con el oxígeno y el etileno y mantener una temperatura fresca, el proceso de oxidación y ablandamiento se ralentiza drásticamente. Por lo tanto, las bananas se mantendrán en un buen estado por un lapso temporal cercano a las dos semanas.