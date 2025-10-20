Al momento de comprar bananas, una fruta noble caracterizada por los distintos beneficios que ofrece para la salud, nos encontramos con el dilema de su maduración. Esto se debe a que el mencionado superalimento se pone negro o marrón rápidamente, alterando su composición de azúcar, su estructura (cambia de rígido a flácido) y el estado de su cáscara. Para retrasar esto, existe un truco infalible que pocas personas conocen.
Ni en la heladera ni en una bolsa: el truco para guardar las bananas y retrasar su maduración hasta por dos semanas
Se trata de un truco que podremos hacer con materiales que seguramente tenemos en casa. Este método asegura el buen estado de las bananas hasta por 16 días
Truco casero: cómo retrasar la maduración de las bananas
La maduración de la banana es un proceso rápido y a menudo frustrante: en pocos días, la fruta pasa de su punto óptimo a un estado ennegrecido y blando. Ante este desafío, una gran variedad de métodos ha circulado en redes sociales, desde envolver el tallo con plástico hasta guardarlos en la heladera o dentro de una bolsa en cualquier rincón de la cocina.
Sin embargo, según los especialistas gastronómicos de Directo al paladar, la clave pasará por conservar las bananas en frascos. De esta forma, la fruta se mantendrá fresca y amarilla por hasta 16 días.
Este truco está enfocado en controlar dos factores clave de deterioro: el etileno, un gas natural que acelera la maduración, y las fluctuaciones de temperatura. A diferencia de las técnicas que intentan bloquear la emisión de etileno envolviendo el tallo, este método busca minimizar la exposición al aire y establecer un ambiente térmicamente estable.
El procedimiento es simple: debemos cortar las bananas en dos o tres partes y guardarlas en un frasco de vidrio hermético con la tapa bien ajustada. Una vez sellado, debemos almacenar el recipiente de cristal en un lugar que mantenga una temperatura constante de unos 12 grados y, crucialmente, que esté libre de luz directa (evita la cocina, ya que es la zona del hogar más propensa a cambios de calor y donde más iluminación hay).
Al reducir el contacto con el oxígeno y el etileno y mantener una temperatura fresca, el proceso de oxidación y ablandamiento se ralentiza drásticamente. Por lo tanto, las bananas se mantendrán en un buen estado por un lapso temporal cercano a las dos semanas.