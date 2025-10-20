Los enormes barcos utilizados como bases militares con los que China mantiene presencia en zonas disputadas

China (2)

La importancia de estos barcos

El objetivo es claro, consolidar influencia. Tener barcos estacionados o patrullando permanentemente estas aguas refuerza las reclamaciones chinas y permite ejercer presión sobre vecinos sin necesidad de bases permanentes en tierra. No es raro que estos barcos estén involucrados en maniobras tensas, como interceptar embarcaciones extranjeras o posicionarse en rutas estratégicas, recordando que cada movimiento en la región tiene un trasfondo político y militar.

Estas bases flotantes demuestran cómo la tecnología y la estrategia geopolítica se entrelazan. Son un recordatorio de que China está atenta y lista para actuar, reforzando su presencia en un área crítica para el comercio internacional y la seguridad regional.

China redefine lo que significa “estar presente” en un territorio disputado: no solo con soldados y banderas en tierra, sino con barcos que funcionan como microciudades flotantes, asegurando vigilancia, logística y poder en medio del Mar de China Meridional.