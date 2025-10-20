Los enormes barcos utilizados como bases militares con los que China mantiene presencia en zonas disputadas
China mantiene presencia constante en el Mar de China Meridional mediante barcos autosuficientes que funcionan como bases flotantes para operaciones militares y civiles
Estos barcos no son simples embarcaciones, son plataformas autosuficientes donde el personal militar y civil puede operar durante semanas, con abastecimiento, sistemas de comunicación y vigilancia.
Estos barcos patrullan especialmente áreas disputadas, como los arrecifes de Spratly, donde Filipinas, Vietnam y Malasia también reclaman soberanía. Equipados con radares, centros de monitoreo y capacidad logística, permiten que China mantenga vigilancia constante y proyecte poder, casi como una extensión flotante de sus islas artificiales. Aunque no hay “islas móviles” literales, la función que cumplen es similar: asegurar una presencia física estratégica en medio del mar.
La importancia de estos barcos
El objetivo es claro, consolidar influencia. Tener barcos estacionados o patrullando permanentemente estas aguas refuerza las reclamaciones chinas y permite ejercer presión sobre vecinos sin necesidad de bases permanentes en tierra. No es raro que estos barcos estén involucrados en maniobras tensas, como interceptar embarcaciones extranjeras o posicionarse en rutas estratégicas, recordando que cada movimiento en la región tiene un trasfondo político y militar.
Estas bases flotantes demuestran cómo la tecnología y la estrategia geopolítica se entrelazan. Son un recordatorio de que China está atenta y lista para actuar, reforzando su presencia en un área crítica para el comercio internacional y la seguridad regional.
China redefine lo que significa “estar presente” en un territorio disputado: no solo con soldados y banderas en tierra, sino con barcos que funcionan como microciudades flotantes, asegurando vigilancia, logística y poder en medio del Mar de China Meridional.