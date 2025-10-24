Cómo usar la cáscara de naranja para confundir a las hormigas y alejarlas de la cocina

La cocina de tu casa es por excelencia uno de los lugares con mayor presencia de plagas. Para disuadirlas, puedes recurrir al uso de distintas cáscaras, y una de ellas es la de naranja, que las confunde y las aleja.
Generalmente, la presencia de las hormigas en la cocina de casa se da por distintos factores y condiciones, con la falta de limpieza y la presencia de humedad como principales protagonistas.
Cómo usar la cáscara de naranja para confundir a las hormigas en la cocina
Para confundir y ahuyentar a las hormigas de la cocina, puedes usar las cáscaras de naranja de varias maneras. Su efectividad se debe al aceite esencial llamado d-limoneno, que interfiere con los rastros de feromonas que las hormigas usan para comunicarse y navegar.
La forma más sencilla es la de esparcir cáscaras de naranja por distintos lugares estratégicos en casa. El fuerte aroma que desprenden impedirá que estas plagas sigan su camino.
Para que este truco casero mantenga su efecto, todo lo que tienes que hacer es reemplazar las cáscaras cada pocos días. De esta manera, el mencionado olor se mantiene.
Si localizas un hormiguero, puedes colocar cáscaras de naranja encima del mismo para atacarlo directamente. Es mucho mejor que las mismas tengan moho.
Para que el método sea más efectivo, mantén la cocina limpia, sin restos de comida ni migas. El olor cítrico ocultará los rastros de las hormigas, pero la ausencia de alimentos las desalentará por completo.
Potencia el truco casero y prepara un poderoso repelente
Si no te conformas solo con las cáscaras de naranja, puedes preparar un repelente casero para llevar este truco a otro nivel. El paso a paso de la preparación es el siguiente, con el vinagre como un elemento importante:
- Llena un frasco de vidrio con las cáscaras de naranja.
- Cubre las cáscaras por completo con vinagre blanco.
- Tapa el frasco y déjalo reposar en un lugar fresco y seco por al menos dos semanas para que el vinagre absorba el d-limoneno.
- Cuela la mezcla para retirar las cáscaras.
- En una botella con atomizador, combina partes iguales del vinagre infusionado y agua.