Cómo usar la cáscara de naranja para confundir a las hormigas y alejarlas de la cocina

La forma más sencilla es la de esparcir cáscaras de naranja por distintos lugares estratégicos en casa. El fuerte aroma que desprenden impedirá que estas plagas sigan su camino.

Para que este truco casero mantenga su efecto, todo lo que tienes que hacer es reemplazar las cáscaras cada pocos días. De esta manera, el mencionado olor se mantiene.

Si localizas un hormiguero, puedes colocar cáscaras de naranja encima del mismo para atacarlo directamente. Es mucho mejor que las mismas tengan moho.

cascara, naranja La cáscara de naranja es capaz de confundir y desorientar a las hormigas.

Para que el método sea más efectivo, mantén la cocina limpia, sin restos de comida ni migas. El olor cítrico ocultará los rastros de las hormigas, pero la ausencia de alimentos las desalentará por completo.

Potencia el truco casero y prepara un poderoso repelente

Si no te conformas solo con las cáscaras de naranja, puedes preparar un repelente casero para llevar este truco a otro nivel. El paso a paso de la preparación es el siguiente, con el vinagre como un elemento importante: