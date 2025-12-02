La hormona para bajar de peso: cómo activar la leptina para reducir 3 kilos antes de Navidad

La leptina es una de las hormonas del organismo que intervienen en la pérdida de peso. Ésta tiene especial relación con la obesidad, ya que previene el sobrepeso al generar saciedad y acelerar el metabolismo. ¿Cómo activarla para adelgazar antes de las fiestas de fin de año?
Las hormonas son sustancias secretadas por las glándulas especializadas que regulan múltiples funciones del cuerpo. Es decir, son las mensajeras químicas del cuerpo, que viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos, afectando muchos procesos distintos.
En ese sentido, la leptina cumple una función específica y cumple un papel importante en el proceso para bajar de peso. Pero para activarla, se requiere un cambio en el estilo de vida. Te contamos punto por punto.
Qué es la leptina, la hormona para adelgazar
"La leptina es una hormona que ayuda a perder peso, siempre y cuando se acompañe de un cambio en el estilo de vida", aclara el portal Mejor con Salud. Y añade: "Esta hormona no se encuentra directamente en los alimentos que se consume, pero algunos incrementan sus niveles".
La función principal de la leptina es inhibir el apetito y generar saciedad, pero también ayuda a aumentar el gasto energético después de la ingesta de alimentos y, de esa manera, ayuda a mantener el peso corporal.
Es decir, la leptina envía la señal de saciedad al cerebro y, al mismo tiempo, incrementa o reduce el gasto energético. Es por eso que hay que cuidar que sus niveles sean los adecuados, ya que una caída en sangre puede disminuir la función tiroidea y relenntizar el metabolismo.
Bajar de peso: cómo activar la leptina
El portal Movida Sana enumeró algunas maneras de controlar los niveles de leptina para bajar de peso. Sin embargo, es importante consultar a un médico para un correcto diagnóstico y tratamiento a seguir.
- Practicar ejercicio a diario: no solo quema calorías, sino que puede influir en los niveles de leptina, evitando las caídas bruscas.
- Evitar ayunos prolongados y dietas estrictas: la leptina se libera en función de la presencia de nutrientes y energía, por lo que una dieta estricta puede producir la caída de sus niveles.
- Descansar lo suficiente: no dormir de noche puede causar de una alteración hormonal que estimule a comer más y reduzca la saciedad, es decir, que disminuya los niveles de leptina e incremente los de grelina.
- Bajar los niveles de cortisol (hormona dle estrés): al reducir el estrés, disminuyen los niveles de cortisol, lo que puede influir en los niveles de leptina y, por ende, en el control del apetito y el peso.
- Evitar el alcohol: las calorías vacías que aporta el alcohol pueden reducir la quema de grasas y estimular la ingesta de alimentos, al provocar cambios en las hormonas.