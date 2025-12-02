La hormona para bajar de peso: cómo activar la leptina para reducir 3 kilos antes de Navidad

leptina para adelgazar (1).jpg

En ese sentido, la leptina cumple una función específica y cumple un papel importante en el proceso para bajar de peso. Pero para activarla, se requiere un cambio en el estilo de vida. Te contamos punto por punto.

Qué es la leptina, la hormona para adelgazar

"La leptina es una hormona que ayuda a perder peso, siempre y cuando se acompañe de un cambio en el estilo de vida", aclara el portal Mejor con Salud. Y añade: "Esta hormona no se encuentra directamente en los alimentos que se consume, pero algunos incrementan sus niveles".

La función principal de la leptina es inhibir el apetito y generar saciedad, pero también ayuda a aumentar el gasto energético después de la ingesta de alimentos y, de esa manera, ayuda a mantener el peso corporal.

dieta adelgazar (1).jpg

Es decir, la leptina envía la señal de saciedad al cerebro y, al mismo tiempo, incrementa o reduce el gasto energético. Es por eso que hay que cuidar que sus niveles sean los adecuados, ya que una caída en sangre puede disminuir la función tiroidea y relenntizar el metabolismo.

Bajar de peso: cómo activar la leptina

El portal Movida Sana enumeró algunas maneras de controlar los niveles de leptina para bajar de peso. Sin embargo, es importante consultar a un médico para un correcto diagnóstico y tratamiento a seguir.

