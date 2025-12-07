"Entregó el partido": la furia de los hinchas de Boca con Claudio Úbeda luego de la eliminación vs Racing

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1997814056112062814&partner=&hide_thread=false LA GENTE SE AGARRA LA CABEZA EN LA BOMBONERA: UBEDA DECIDIÓ PONER A VELASCO POR ZEBALLOS. ¿QUÉ TE PARECE?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BZEYoc6EXu — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2025

Velasco no pudo hacer nada en el partido y Boca finalmente quedó eliminado a manos de Racing, que jugará la final el próximo sábado en Santiago del Estero. El rival saldrá mañana entre Estudiantes o Gimnasia.

Como no puede ser de otra forma, los hinchas hicieron tendencia a Úbeda por el cambio realizado, mostrando su total descontento. Incluso, fueron muchos que relacionaron su pasado en Racing y pidieron que no siga en 2026.

Úbeda entregó el partido.

Es de las faltas de respeto más grandes que vi en mi vida. — Joaconel. (@Joaconel) December 7, 2025



Es de las faltas de respeto más grandes que vi en mi vida. — Joaconel. (@Joaconel) December 7, 2025

Tenés que ser muy mal entrenador para no darte cuenta que Milton Giménez es el peor jugador de la cancha y no puede jugar los 90 minutos o simplemente sos de Racing.

Hizo todo absolutamente mal Úbeda, desde el planteo y los cambios. Lo pierde el entrenador a este partido. pic.twitter.com/KRQDe5gNEd — AntonyKs (@Antonyyoel09) December 8, 2025



Hizo todo absolutamente mal Úbeda, desde el planteo y los cambios. Lo pierde el entrenador a este partido. pic.twitter.com/KRQDe5gNEd — AntonyKs (@Antonyyoel09) December 8, 2025

La reacción de Paredes al insólito cambio de Claudio Úbeda

Además de los hinchas de Boca, el que reaccionó al mal cambio de Úbeda desde adentro de la cancha fue Leandro Paredes, quien comenzó a abrir los brazos mostrando enojo ante la decisión.