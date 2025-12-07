Boca cayó ante Racing y se despidió del Torneo Clausura en La Bombonera en las semifinales del Torneo Clausura. Con este resultado, el conjunto Xeneize suma un total de tres años sin levantar un título, lo que desató la furia de sus hinchas.
"Entregó el partido": la furia de los hinchas de Boca con Claudio Úbeda luego de la eliminación vs Racing
El entrenador de Boca fue el principal apuntado por los hinchas luego de la eliminación ante Racing. La crítica de los hinchas, en la nota
Consumado el resultado final, uno de los principales apuntados fue Claudio Úbeda, entrenador del Xeneize, quien tomó la decisión de sustituir a Exequiel Zeballos, el mejor jugador de Boca, por Alan Velasco, en un cambio que nadie entendió.
La furia de los hinchas de Boca con Claudio Úbeda luego de la eliminación
Promediando los 25 minutos, de juego, Úbeda tomó la sorprendente decisión de cambiar a Zeballos y hacer ingresar a Alan Velasco, quien hace mucho no juega producto de una lesión. Automáticamente, los hinchas de Boca se agarraron la cabeza sin entender nada en las tribunas.
Velasco no pudo hacer nada en el partido y Boca finalmente quedó eliminado a manos de Racing, que jugará la final el próximo sábado en Santiago del Estero. El rival saldrá mañana entre Estudiantes o Gimnasia.
Como no puede ser de otra forma, los hinchas hicieron tendencia a Úbeda por el cambio realizado, mostrando su total descontento. Incluso, fueron muchos que relacionaron su pasado en Racing y pidieron que no siga en 2026.
La reacción de Paredes al insólito cambio de Claudio Úbeda
Además de los hinchas de Boca, el que reaccionó al mal cambio de Úbeda desde adentro de la cancha fue Leandro Paredes, quien comenzó a abrir los brazos mostrando enojo ante la decisión.