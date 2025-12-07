Boca sigue sin ganar títulos y qué pasó con River en la Copa Libertadores

De esta manera el conjunto presidido por Juan Román Riquelme se quedó sin títulos por segundo año consecutivo ya que el último que logró fue el campeonato 2022 donde se quedó con la Liga.

Luego, en Marzo de 2023 lograron ganar la Supercopa Argentina cuando vencieron por 3 a 0 a Patronato.

Marcelo Gallardo Boca perdió y Marcelo Gallardo lo lamenta. Foto: Marcelo Carroll

Boca dejó a River con las manos vacías

La única oportunidad que tenía River Plate de clasificar a la Copa Libertadores era si Boca se quedaba con el Torneo Clausura porque en ese caso iba a liberar un cupo de la Tabla Anual.

Dicha tabla tiene como líder a Rosario Central (por eso recibieron el trofeo a Campeón de Liga) con 66 puntos, al Xeneize con 62 (ambos disputarán la Copa Libertadores 2026) y a Argentinos Juniors con 54 (disputará la Pre Libertadores).

Por su lado, el Millonario se quedó con el cuarto puesto con 53 puntos y en zona de clasificación a la Copa Sudamericana; pero si Boca se consagraba campeón River iba a tener la chance de disputar la etapa previa a la zona de grupos del máximo certamen internacional.

Como Boca cayó contra Racing ahora no existen más posibilidades de que los dirigidos por Marcelo Gallardo puedan sacar ese boleto y tendrán que conformarse con disputar el segundo torneo internacional, título que lo ganó en una sola oportunidad en 2014 con el mismo entrenador.