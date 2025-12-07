El catálogo de series y películas de Netflix sumó uno de los dramas familiares más recordados de los 2000: Flicka, una historia emotiva dirigida por Michael Mayer que conquistó al público y obtuvo nominaciones a los Critics Choice Awards, entre ellas Mejor Canción (“My Little Girl”) y Mejor Película Familiar.
El clásico de 2006 que llega a Netflix con emocionantes escenas y paisajes que enamoran
El clásico familiar que llega a Netflix y suma fuerza a su catálogo de series y películas con una historia emotiva e inspiradora.
Con una duración de 1 h 34 min y una historia cargada de sensibilidad, esta producción estrenada originalmente en 2006, volvió a cobrar fuerza con su llegada a la plataforma de Netflix el 1 de diciembre de 2025.
Ambientada entre paisajes amplios y vínculos profundos, Flicka narra el camino de crecimiento, valentía y libertad de una adolescente cuyo vínculo con una yegua salvaje cambia por completo su vida.
La nueva oferta de Netflix se convirtió en un clásico moderno del género familiar por su capacidad de emocionar sin caer en excesos y por su lectura universal sobre la identidad y la independencia.
Con la incorporación de Flicka, Netflix continúa reforzando su apuesta por series y películas que combinan emoción, calidad narrativa y propuestas aptas para todo público.
Netflix: tráiler de la película Flicka
Netflix: de qué trata la película Flicka
La sinopsis oficial de la película Flicka versa: “Cuando su padre vende a su caballo adorado, una adolescente se las ingenia para entrar a una peligrosa carrera de caballos salvajes en esta nueva versión del clásico familiar”.
Todo lo que la obstinada joven de dieciséis años Katy MacLaughlin (Alison Lohman) desea es trabajar en el rancho de caballos que su familia tiene en las montañas de Wyoming, pero su padre insiste en que debe acabar sus estudios en el internado.
Un día, Katy encuentra un potro mustang salvaje en la montaña, y decide domarlo para demostrar así que en el futuro podrá tomar las riendas del decadente rancho.
Reparto de Flicka, película de Netflix
- Alison Lohman (Katherine "Katy" McLaughlin)
- Tim McGraw (Rob McLaughlin)
- Maria Bello (Nell McLaughlin)
- Ryan Kwanten (Howard McLaughlin)
- Dallas Roberts (Gus)
- Danny Pino (Jack)
- Kaylee DeFer (Miranda Koop)
Dónde ver la película Flicka, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Flicka se puede ver en Netflix y Disney Plus.
- Estados Unidos: la película Flicka se puede ver en Disney Plus.
- España: la película Flicka se puede ver en Disney Plus.