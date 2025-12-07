El clásico de 2006 que llega a Netflix con emocionantes escenas y paisajes que enamoran

flicka

La nueva oferta de Netflix se convirtió en un clásico moderno del género familiar por su capacidad de emocionar sin caer en excesos y por su lectura universal sobre la identidad y la independencia.

Con la incorporación de Flicka, Netflix continúa reforzando su apuesta por series y películas que combinan emoción, calidad narrativa y propuestas aptas para todo público.

Netflix: tráiler de la película Flicka

Embed - Flicka 2006 Official Trailer

Netflix: de qué trata la película Flicka

La sinopsis oficial de la película Flicka versa: “Cuando su padre vende a su caballo adorado, una adolescente se las ingenia para entrar a una peligrosa carrera de caballos salvajes en esta nueva versión del clásico familiar”.

Todo lo que la obstinada joven de dieciséis años Katy MacLaughlin (Alison Lohman) desea es trabajar en el rancho de caballos que su familia tiene en las montañas de Wyoming, pero su padre insiste en que debe acabar sus estudios en el internado.

flicka (2)

Un día, Katy encuentra un potro mustang salvaje en la montaña, y decide domarlo para demostrar así que en el futuro podrá tomar las riendas del decadente rancho.

Reparto de Flicka, película de Netflix

Alison Lohman (Katherine "Katy" McLaughlin)

Tim McGraw (Rob McLaughlin)

Maria Bello (Nell McLaughlin)

Ryan Kwanten (Howard McLaughlin)

Dallas Roberts (Gus)

Danny Pino (Jack)

Kaylee DeFer (Miranda Koop)

Dónde ver la película Flicka, según la zona geográfica