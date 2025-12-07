Inicio Ovación Polideportivo Adolfo Cambiaso
Polo

Otro récord para Adolfo Cambiaso: ganó el Abierto de Palermo y la Triple Corona con su hijo y sus sobrinos

Adolfo Cambiaso alcanzó otro logro histórico al consagrarse otra vez campeón del Abierto Argentino de Polo en Palermo y la Triple Corona, pero acompañado de su hijo y sus sobrinos.

Por UNO
Los Cambiaso y los Castagnola.

Los Cambiaso y los Castagnola.

Adolfo Cambiaso alcanzó otro logro histórico al consagrarse otra vez campeón del Abierto Argentino de Polo en Palermo y de la Triple Corona, pero esta vez acompañado de su hijo y sus sobrinos.

La Dolfina - La Natividad, el equipo con el que Cambiaso afrontó esta temporada, le ganó 17 a 13 a Ellerstina - Indios Chapaleufú para celebrar en la cancha principal del Campo Argentino de Polo y con la presencia del Presidente Javier Milei.

milei cambiaso
Milei comparti&oacute; esta foto con Cambiaso despu&eacute;s de la final.

Milei compartió esta foto con Cambiaso después de la final.

La progresión del encuentro decisivo fue 2-2, 3-5, 6-5, 11-5, 12-6, 13-9, 14-12 y 17-13 para el equipo campeón en el que Adolfito Cambiaso marcó 3 goles, Poroto Cambiaso fue el goleador con 7 conquistas, Barto Castagnola sumó 4 conquistas y su hermano Jeta Castagnola, goleador de la Triple Corona con 93 conquistas, agregó 3. Los Castagnola son hijos del ex polista Bartolomé Castagnola y Camila Cambiaso.

Del otro lado el goleador fue Facundo Pieres con 6 goles, Antonio y Cruz Heguy marcaron 3 cada uno y Gonzalo Pieres hizo un gol.

Embed - | .com on Instagram: "2025 . #prensapolo"
View this post on Instagram

Adolfito Cambiaso, el mejor de la historia del polo

Para Cambiaso, de 50 años, fue su título 19 en Palermo, donde ganó por primera vez en 1994 y jugó nada menos que 29 finales.

Además, para el mejor polista de la historia fue la 5ta. corona consecutiva en el Abierto y la 5ta. Triple Corona de su carrera ya que este año había ganado los abiertos de Hurlingham y Tortugas.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas