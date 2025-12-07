Otro récord para Adolfo Cambiaso: ganó el Abierto de Palermo y la Triple Corona con su hijo y sus sobrinos

La Dolfina - La Natividad, el equipo con el que Cambiaso afrontó esta temporada, le ganó 17 a 13 a Ellerstina - Indios Chapaleufú para celebrar en la cancha principal del Campo Argentino de Polo y con la presencia del Presidente Javier Milei.

milei cambiaso Milei compartió esta foto con Cambiaso después de la final.

La progresión del encuentro decisivo fue 2-2, 3-5, 6-5, 11-5, 12-6, 13-9, 14-12 y 17-13 para el equipo campeón en el que Adolfito Cambiaso marcó 3 goles, Poroto Cambiaso fue el goleador con 7 conquistas, Barto Castagnola sumó 4 conquistas y su hermano Jeta Castagnola, goleador de la Triple Corona con 93 conquistas, agregó 3. Los Castagnola son hijos del ex polista Bartolomé Castagnola y Camila Cambiaso.