Otro récord para Adolfo Cambiaso: ganó el Abierto de Palermo y la Triple Corona con su hijo y sus sobrinos

Adolfo Cambiaso alcanzó otro logro histórico al consagrarse otra vez campeón del Abierto Argentino de Polo en Palermo y de la Triple Corona, pero esta vez acompañado de su hijo y sus sobrinos.
La Dolfina - La Natividad, el equipo con el que Cambiaso afrontó esta temporada, le ganó 17 a 13 a Ellerstina - Indios Chapaleufú para celebrar en la cancha principal del Campo Argentino de Polo y con la presencia del Presidente Javier Milei.
La progresión del encuentro decisivo fue 2-2, 3-5, 6-5, 11-5, 12-6, 13-9, 14-12 y 17-13 para el equipo campeón en el que Adolfito Cambiaso marcó 3 goles, Poroto Cambiaso fue el goleador con 7 conquistas, Barto Castagnola sumó 4 conquistas y su hermano Jeta Castagnola, goleador de la Triple Corona con 93 conquistas, agregó 3. Los Castagnola son hijos del ex polista Bartolomé Castagnola y Camila Cambiaso.
Del otro lado el goleador fue Facundo Pieres con 6 goles, Antonio y Cruz Heguy marcaron 3 cada uno y Gonzalo Pieres hizo un gol.
Para Cambiaso, de 50 años, fue su título 19 en Palermo, donde ganó por primera vez en 1994 y jugó nada menos que 29 finales.
Además, para el mejor polista de la historia fue la 5ta. corona consecutiva en el Abierto y la 5ta. Triple Corona de su carrera ya que este año había ganado los abiertos de Hurlingham y Tortugas.