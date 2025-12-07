F1: Lando Norris se quedó con el campeonato del mundo 2025 en Abu Dhabi

Norris largó segundo pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

Mientras que en la vuelta 23 vivió un momento duro, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Lando Norris cortó con la hegemonía de Verstappen

Así Norris cortó con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

lando-norris-3 La gran emoción de Lando Norris.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Fórmula 1 así quedaron las primeras posiciones del campeonato: