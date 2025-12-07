Racing le ganó a Boca en La Bombonera y es el primer finalista del Torneo Clausura

Boca le ganó a Racing en La Bombonera y aseguró el pasaje a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El gol de la gran victoria de la Academia lo hizo Maravilla Martínez a los 30' del segundo tiempo.
Con pierna fuerte, algunos cruces al límite y mayor protagonismo de Boca, el encuentro fue más intenso que bien jugado en los primeros minutos.
Racing creció con el buen trabajo de sus laterales y el partido se hizo de ida y vuelta, pero de todas maneras hubo pocas llegadas y claras por lo que terminaron el primer tiempo igualados sin goles.
La Academia ganó el duelo en el mediocampo y puso a trabajar a la defensa xeneize, donde Di Lollo y Costa fueron los que sostuvieron al equipo de Úbeda.
La apertura del marcador llegó a los 30' del segundo tiempo con un cabezazo de Maravilla Martínez quien rompió una racha de 15 partidos oficiales sin marcar goles.
Boca fue a jugarse lo que le quedaba y estuvo cerca del empate en un centro de Paredes que cruzó toda el área chica y no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros.
Nervioso e impreciso, el equipo local empujó sobre el área rival, pero no le alcanzó y Racing celebró el pasaje a la final donde espera por el ganador del clásico de La Plata.