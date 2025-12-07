Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Racing le ganó a Boca en La Bombonera y es el primer finalista del Torneo Clausura

Por UNO

Boca perdió con Racing en La Bombonera en la primera semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El gol de la gran victoria de la Academia lo hizo Maravilla Martínez a los 30' del segundo tiempo.

Con pierna fuerte, algunos cruces al límite y mayor protagonismo de Boca, el encuentro fue más intenso que bien jugado en los primeros minutos.

Racing creció con el buen trabajo de sus laterales y el partido se hizo de ida y vuelta, pero de todas maneras hubo pocas llegadas y claras por lo que terminaron el primer tiempo igualados sin goles.

La Academia ganó el duelo en el mediocampo y puso a trabajar a la defensa xeneize, donde Di Lollo y Costa fueron los que sostuvieron al equipo de Úbeda.

La apertura del marcador llegó a los 30' del segundo tiempo con un cabezazo de Maravilla Martínez quien rompió una racha de 15 partidos oficiales sin marcar goles.

Boca fue a jugarse lo que le quedaba y estuvo cerca del empate en un centro de Paredes que cruzó toda el área chica y no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros.

Nervioso e impreciso, el equipo local empujó sobre el área rival, pero no le alcanzó y Racing celebró el pasaje a la final donde espera por el ganador del clásico de La Plata.

