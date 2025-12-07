Racing le ganó a Boca en La Bombonera y es el primer finalista del Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997793294386896960&partner=&hide_thread=false TACO, CAÑO Y SONRISA del Changuito Zeballos



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/7idir5SA0H — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2025

Racing creció con el buen trabajo de sus laterales y el partido se hizo de ida y vuelta, pero de todas maneras hubo pocas llegadas y claras por lo que terminaron el primer tiempo igualados sin goles.

La Academia ganó el duelo en el mediocampo y puso a trabajar a la defensa xeneize, donde Di Lollo y Costa fueron los que sostuvieron al equipo de Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997811347329831032&partner=&hide_thread=false VERGARA SE IBA PARA EL GOL, BARINAGA LO BAJÓ Y SE GANÓ LA AMARILLA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/EH48ex1Dmh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2025

La apertura del marcador llegó a los 30' del segundo tiempo con un cabezazo de Maravilla Martínez quien rompió una racha de 15 partidos oficiales sin marcar goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997814939671564448&partner=&hide_thread=false APARECIÓ MARAVILLA PARA EL PRIMERO DE RACING Adrián Martínez ganó por arriba y puso el 1-0 ante Boca



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yUtZffDZxy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 7, 2025

Boca fue a jugarse lo que le quedaba y estuvo cerca del empate en un centro de Paredes que cruzó toda el área chica y no pudo ser conectado por ninguno de sus compañeros.

Nervioso e impreciso, el equipo local empujó sobre el área rival, pero no le alcanzó y Racing celebró el pasaje a la final donde espera por el ganador del clásico de La Plata.