Torneo Regional Amateur: FADEP goleó a Eugenio Bustos en la ida de los 16avos de final

En una tarde lluviosa, FADEP goleó de local por 3 a 0 a Eugenio Bustos en el partido de ida de los playoffs de los 16avos de final del Torneo Regional Amateur.
FADEP logró una contundente victoria ante Eugenio Bustos y sacó una buena diferencia en la ida de los playoffs del Torneo Regional Amateur
En una tarde lluviosa, FADEP goleó de local por 3 a 0 a Eugenio Bustos en el partido de ida de los playoffs de los 16avos de final del Torneo Regional Amateur.
En el duelo entre dos equipos mendocinos el equipo dirigido por Diego Pozo hizo la diferencia con mucha contundencia.
El equipo de Diego Pozo logró una clara victoria con goles de Matías Navarro a los 38' del primer tiempo, Brian Acosta anotó el segundo a los 20' del complemento y a los 43' Gonzalo Klusener, de penal, selló la victoria y quedó a la espera de la revancha la semana próxima.
Fundación Amigos por el Deporte tiene jugadores de mucha jerarquía para la categoría y en este primer duelo sacó una buena ventaja frente al Funebrero para seguir soñando con el ascenso al Federal A.
El ganador de esta llave se medirá en la siguiente instancia con el que surja de la serie entre el Atlético Argentino y Juventud Alianza de San Juan que este domingo empataron sin goles en San José.
En el duelo entre sanjuaninos, General Belgrano igualó de local 1 a 1 frente a Unión, mientras que Peñaflor le ganaba a Árbol Verde cuando el encuentro se suspendió a los 43' del primer tiempo por la lluvia y el tiempo restante deberá reprogramarse.
En San Luis, Defensores de Belgrano de Villa Mercedes igualó sin goles frente a Estudiantes de la vecina provincia y el sábado Atlético Concarán y Jorge Newbery también habían empatado sin goles.
En General Alvear, Pacífico le ganó 1 a 0 a Ferro con gol de Estigarribia a los 49' del segundo tiempo y este lunes desde las 21, en San Rafael, Sportivo Pedal Club y Huracán disputarán el clásico departamental.