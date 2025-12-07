Torneo Regional Amateur: FADEP goleó a Eugenio Bustos en la ida de los 16avos de final

FAd FADEP obtuvo un gran triunfo por 3 a 0 ante Eugenio Bustos, en el partido de ida een Russell. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Fundación Amigos por el Deporte tiene jugadores de mucha jerarquía para la categoría y en este primer duelo sacó una buena ventaja frente al Funebrero para seguir soñando con el ascenso al Federal A.

Torrico. Sebastián Torrico, presidente de FADEP observó el partido. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El ganador se medirá con Atlético Argentino o Juventud Alianza

El ganador de esta llave se medirá en la siguiente instancia con el que surja de la serie entre el Atlético Argentino y Juventud Alianza de San Juan que este domingo empataron sin goles en San José.

Otros resultados de la Zona Cuyo

En el duelo entre sanjuaninos, General Belgrano igualó de local 1 a 1 frente a Unión, mientras que Peñaflor le ganaba a Árbol Verde cuando el encuentro se suspendió a los 43' del primer tiempo por la lluvia y el tiempo restante deberá reprogramarse.

En San Luis, Defensores de Belgrano de Villa Mercedes igualó sin goles frente a Estudiantes de la vecina provincia y el sábado Atlético Concarán y Jorge Newbery también habían empatado sin goles.

En General Alvear, Pacífico le ganó 1 a 0 a Ferro con gol de Estigarribia a los 49' del segundo tiempo y este lunes desde las 21, en San Rafael, Sportivo Pedal Club y Huracán disputarán el clásico departamental.