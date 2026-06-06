El tipo de cáncer que se detecta por un dolor en el hombro: los síntomas que no debes ignorar

El dolor de hombro es una de las molestias físicas más comunes en la población adulta. Por lo general, cuando aparece, solemos atribuirlo a una mala postura al dormir, al estrés acumulado en el cuello o a un esfuerzo excesivo durante el entrenamiento físico. Sin embargo, también se asocia con un tipo de cáncer en particular.
Este es un tipo de cáncer microcítico o no microcítico de pulmón, que tiene la peculiaridad de desarrollarse en el ápice, es decir, en la parte más alta del órgano de la respiración. Es por ello que el dolor se produce en el hombro.
La advertencia de la medicina: el dolor de hombro puede relacionarse con el cáncer
Cuando un dolor en el hombro está directamente relacionado con el cáncer, la causa médica más frecuente es el denominado tumor de Pancoast.
Como se dijo, y debido a su ubicación periférica y superior, este tumor no suele causar los síntomas respiratorios habituales en sus etapas iniciales, como la tos persistente o la falta de aire.
A medida que el tejido maligno crece, comienza a invadir y presionar las estructuras nerviosas cercanas, específicamente el plexo braquial, que es la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro, el brazo y la mano.
Cuándo es momento de consultar con un médico
Esta presión constante es la que desencadena un dolor profundo, severo y de difícil alivio en la zona del hombro y la escápula. Si ahora mismo te duele el hombro, deberías alarmente ante la continuidad del problema en las siguientes situaciones:
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Dolor nocturno y progresivo: empeora notablemente por las noches, impide el descanso y su intensidad aumenta con las semanas.
Sin causa aparente: aparece de forma espontánea, sin registrar golpes, caídas o esfuerzos físicos previos.
Resistente a analgésicos: no cede ni disminuye con el uso de antiinflamatorios comunes ni masajes.
Síndrome de Horner: puede provocar párpado caído, pupila pequeña y falta de sudoración en el lado afectado del rostro.
Pérdida de peso y fatiga: se acompaña de un cansancio extremo inexplicable y un descenso drástico de peso.