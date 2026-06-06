El tipo de cáncer que se detecta por un dolor en el hombro: los síntomas que no debes ignorar

La advertencia de la medicina: el dolor de hombro puede relacionarse con el cáncer

Cuando un dolor en el hombro está directamente relacionado con el cáncer, la causa médica más frecuente es el denominado tumor de Pancoast.

Como se dijo, y debido a su ubicación periférica y superior, este tumor no suele causar los síntomas respiratorios habituales en sus etapas iniciales, como la tos persistente o la falta de aire.

hombro, dolor Este tumor no suele causar los síntomas habituales.

A medida que el tejido maligno crece, comienza a invadir y presionar las estructuras nerviosas cercanas, específicamente el plexo braquial, que es la red de nervios que envía señales desde la médula espinal hasta el hombro, el brazo y la mano.

Cuándo es momento de consultar con un médico

Esta presión constante es la que desencadena un dolor profundo, severo y de difícil alivio en la zona del hombro y la escápula. Si ahora mismo te duele el hombro, deberías alarmente ante la continuidad del problema en las siguientes situaciones: