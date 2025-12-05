Gonzalo Klusener el delantero que volvió a Mendoza y sigue haciendo goles en FADEP

El presente feliz de Gonzalo Klusener en FADEP
"Lo tomo con mucha responsabilidad cuando me llamaron para venir a jugar, me gustó la idea. Hablé con Sebastián Torrico. Es un gran desafío en mi carrera, es la última etapa en el fútbol, no sé si seguiré jugando cuando termine este torneo, no lo tengo decidido. Hay una gran ilusión en el club en este torneo, de lograr el objetivo que es ascender", reveló el atacante cordobés, en una charla que mantuvo con Ovación.
El ex delantero de Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú, entre otros equipos, sobre el presente que vive en FADEP aseguró: "Estoy contento disfrutando el día a día los entrenamientos y compitiendo este torneo que es bastante difícil".
A los 42 años mantiene su figura y sobre su estado físico, contó: "Siempre fui de entrenarme bien y me preparé para competir y esta no es la excepción. Hay chicos que juegan muy bien y están muy bien físicamente. Me siento pleno, motivado y con mucha ganas y disfrutando el fútbol y entrenar día a día, vine a sumar mi granito de arena y también a aprender con este gran grupo".
