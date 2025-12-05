Inicio Ovación Fútbol Gonzalo Klusener
Torneo Regional Amateur

Gonzalo Klusener el delantero que volvió a Mendoza y sigue haciendo goles en FADEP

A los 42 años Gonzalo Klusener sigue disfrutando del fútbol. Tras su paso por Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú es una de las figuras de FADEP

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gonzalo Klusener, es una de las figuras de FADEP, el experimentado delantero se destaca en el equipo que dirige Diego Pozo.Gentileza: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Gonzalo Klusener, es una de las figuras de FADEP, el experimentado delantero se destaca en el equipo que dirige Diego Pozo.

Gentileza: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Uno de los grandes candidatos a quedarse con el ascenso al Federal A es FADEP, debido a los nombres propios que tiene en su plantel, en el equipo que dirige Diego Pozo,y uno de ellos es el delantero Gonzalo Klusener, que a los 42 volvió al fútbol de Mendoza.

En la primera etapa del certamen FADEP terminó puntero y ahora jugará este domingo con Eugenio Bustos en Russell, por los 16avos de final del Torneo Regional Amateur.

Gonzalo Klusener Y Cristian Aracena.
Gonzalo klusener junto a otro experimentado Cristian Aracena.

Gonzalo klusener junto a otro experimentado Cristian Aracena.

El jugador venía de jugar con Arsenal de Sarandí, equipo en el que jugó la última temporada tiene un recorrido impresionante en el fútbol. En Mendoza vistió las camisetas de Independente Rivadavia y Deportivo Maipú.

El presente feliz de Gonzalo Klusener en FADEP

"Lo tomo con mucha responsabilidad cuando me llamaron para venir a jugar, me gustó la idea. Hablé con Sebastián Torrico. Es un gran desafío en mi carrera, es la última etapa en el fútbol, no sé si seguiré jugando cuando termine este torneo, no lo tengo decidido. Hay una gran ilusión en el club en este torneo, de lograr el objetivo que es ascender", reveló el atacante cordobés, en una charla que mantuvo con Ovación.

El ex delantero de Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú, entre otros equipos, sobre el presente que vive en FADEP aseguró: "Estoy contento disfrutando el día a día los entrenamientos y compitiendo este torneo que es bastante difícil".

A los 42 años mantiene su figura y sobre su estado físico, contó: "Siempre fui de entrenarme bien y me preparé para competir y esta no es la excepción. Hay chicos que juegan muy bien y están muy bien físicamente. Me siento pleno, motivado y con mucha ganas y disfrutando el fútbol y entrenar día a día, vine a sumar mi granito de arena y también a aprender con este gran grupo".

La entrevista con Gonzalo Klusener

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas