Torneo Regional Amateur: los cruces para los equipos mendocinos en los playoffs

Tras la finalización de la primera fase de la Región Cuyo quedaron definidos los cruces de los playoffs del Torneo Regional Amateur que se definirán con partidos de ida y vuelta, con la participación de 6 equipos mendocinos.
Tras la culminación de la fase de grupos de la primera fase del Torneo Regional Amateur se definieron los partidos de los 16avos de final de la Región Cuyo
Fundación Amigos por el Deporte, Atlético Argentino, Eugenio Bustos, Pacífico, Ferro de General Alvear, Huracán y Sportivo Pedal de San Rafael son los conjuntos mendocinos clasificados a los 16avos de final en la búsqueda del ascenso al próximo Torneo Federal A.
FADEP se enfrentará de local ante Eugenio Bustos, en duelo de mendocinos, mientras que el Atlético Argentino también jugará en Mendoza ante Juventud Alianza de San Juan.
En el Sur de la provincia se vivirá el clásico de San Rafael entre Huracán y Sportivo Pedal. El partido de ida en cancha del Tricolor y vuelta en Pueblo Diamante.
Mientras General Alvear vivirá el cruce departamental entre Pacífico, que ganó los seis partidos de la primera ronda, y Ferro.
Los encuentros de ida de todas las series se jugarán este domingo 7 de diciembre, mientras que las revancha se disputarán el día 14.
Tras esta instancia habrá una pausa por las fiestas y la competencia se retomará el 4 de enero con la tercera fase.
Las semifinales regionales están programadas para el 18 y 25 de enero, mientras que la final por el título de la Región Cuyo se disputará los días 1 y 8 de febrero.
Ida: 7 de Diciembre
Vuelta: 14 de Diciembre de 2025.