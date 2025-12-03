Torneo Regional Amateur: los cruces para los equipos mendocinos en los playoffs

En el Sur de la provincia se vivirá el clásico de San Rafael entre Huracán y Sportivo Pedal. El partido de ida en cancha del Tricolor y vuelta en Pueblo Diamante.

Mientras General Alvear vivirá el cruce departamental entre Pacífico, que ganó los seis partidos de la primera ronda, y Ferro.

Los encuentros de ida de todas las series se jugarán este domingo 7 de diciembre, mientras que las revancha se disputarán el día 14.

Tras esta instancia habrá una pausa por las fiestas y la competencia se retomará el 4 de enero con la tercera fase.

Las semifinales regionales están programadas para el 18 y 25 de enero, mientras que la final por el título de la Región Cuyo se disputará los días 1 y 8 de febrero.

Así se jugará la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur:

Atlético Argentino vs. Juventud Alianza de San Juan (domingo 7 a las 17)

Fundación Amigos por el Deporte vs Eugenio Bustos (domingo 7 a las 17)

Ferro de General Alvear vs. Pacífico (domingo 7 a las 21.15)

Pedal vs Huracán de San Rafael (lunes 8 a las 21)

Ida: 7 de Diciembre