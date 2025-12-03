Huracán hizo oficial el regreso de Diego Martínez, el DT que dejó el Globo para irse a Boca

En el cierre de la descripción, el conjunto de la primera categoría del fútbol argentino informó que la presentación será este viernes, después del entrenamiento.

Ahora, su desafío pasa por reordenar a un equipo que llega de temporadas irregulares y que necesita recuperar identidad, contundencia y estabilidad para volver a competir en los primeros planos del torneo local.

La dirigencia, por su parte, considera que Martínez es la pieza adecuada para reiniciar un ciclo a largo plazo, apoyado en su idea de juego y en un proyecto que busca sostenerse más allá de los resultados inmediatos. Con la firma hasta 2027, Huracán apuesta fuerte a su nuevo entrenador.

Diego Martínez vuelve a Huracán tras su paso por Boca

El regreso de Martínez marca también el cierre de un ciclo inconcluso. Su primera etapa había terminado de manera abrupta cuando decidió aceptar la oferta de Boca Juniors, salida que generó malestar en parte de la dirigencia y del hincha debido a la forma y el momento en que se produjo.

Aquel paso por el Xeneize no tuvo la continuidad esperada (estuvo un año) y dejó al entrenador nuevamente en el mercado, lo que allanó el terreno para un reencuentro con Huracán, donde siempre había dejado una buena impresión futbolística.

En su ciclo anterior, en 2023, Martínez dirigió en 23 partidos con 12 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, mientras que en Boca estuvo 45 encuentros (ganó 20, empató 15 y perdió 10) y luego dirigió a Cerro Porteño de Paraguay (47 partidos, ganó 24, empató 12 y perdió 11).