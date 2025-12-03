Elecciones en Godoy Cruz: el candidato que luchará contra Chapini y Mansur por la presidencia

Godoy Cruz vive días de mucho movimiento de cara al sábado 13 de diciembre, día que los socios podrán elegir las nuevas autoridades.
Este miércoles será el cierre de listas en Godoy Cruz y un reconocido empresario mendocino lucha por pelear por la conducción del club, donde presentó su propuesta
Cuando parecía que la puja estaría entre el actual presidente Alejandro Chapini y el vicepresidente José Mansur, apareció una nueva alternativa con la tercera lista liderada por Adrián Sajú, empresario con pasado reciente en la vida institucional del Tomba y líder del espacio denominado Primero Godoy Cruz.
Adrián Sajú ya compitió por la presidencia de Godoy Cruz en 2021 con la lista Renovación Bodeguera y quedó por detrás de Chapini, el presidente actual del Expreso.
La lista está integrada además por Pablo Guaycochea (ex jefe de prensa) como candidato a vicepresidente primero y Julio César Cerimele vice segundo.
Las otras dos listas que irán por la presidencia del Tomba son Fuerza Tombina, con Alejandro Chapini como presidente, Fernando Dafré vice y Emilia Molina vice segundo.
La otra lista está encabezada por José Mansur, Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva, en ese oren, su nombre es Unidad Tombina.
La presentación de la listas vence este miércoles a las 23.59 y los socios con categoría Pleno podrán emitir su voto el 13 de diciembre, en la sede del Club, de 9 a 18.
Unos 1.200 hinchas están habilitados para elegir autoridades en unas elecciones clave por el momento que atraviesa el club.