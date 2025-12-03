Elecciones en Godoy Cruz: el candidato que luchará contra Chapini y Mansur por la presidencia

La lista está integrada además por Pablo Guaycochea (ex jefe de prensa) como candidato a vicepresidente primero y Julio César Cerimele vice segundo.

La propuesta de Primero Godoy Cruz

Propuesta Sajú 1.

Propuesta sajú 2

porpuestas saju 5

Propuestas Sajú 3

Las listas de Alejandro Chapini y José Mansur

Las otras dos listas que irán por la presidencia del Tomba son Fuerza Tombina, con Alejandro Chapini como presidente, Fernando Dafré vice y Emilia Molina vice segundo.

La otra lista está encabezada por José Mansur, Fernando Muñoz y Mariano Buenanueva, en ese oren, su nombre es Unidad Tombina.

jose-mansur.jpg José Mansur lidera la lista Unidad Tombina.

La presentación de la listas vence este miércoles a las 23.59 y los socios con categoría Pleno podrán emitir su voto el 13 de diciembre, en la sede del Club, de 9 a 18.

Unos 1.200 hinchas están habilitados para elegir autoridades en unas elecciones clave por el momento que atraviesa el club.