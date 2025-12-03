¿Cuándo vuelve a Mendoza el Turismo Nacional y qué pasa con el Turismo Carretera?

Mendoza vibró con un fin de semana bien fierrero en el Autódromo Ciudad de San Martín. La vuelta del Turismo Nacional tras 11 años cerró con un balance sumamente positivo y las autoridades ya trabajan en lo que viene: el retorno para el 2026 del TN y la proyección para volver a contar con el Turismo Carretera a mediano plazo.
El saldo fue más que alentador en todo sentido: organización, autódromo, rendimiento y la presencia del público (20 mil personas) formaron un combo que dejó muy bien posicionada a la provincia pensando en la agenda para la próxima temporada: "Tendremos al Turismo Nacional en 2026, en el primer cuatrimestre, resta ver en qué fecha", confirmó Alejandro Fernández (Asociación de Volantes del este).
El Turismo Nacional llegó a Mendoza para quedarse. Tras 11 años de espera, una de las categorías más importantes del automovilismo nacional volverá a decir presente en menos de seis meses: "Quedaron todos muy conformes y la idea es seguir trabajando en conjunto para contar con el TN nuevamente", dijo el propio Fernández.
Claro que ahora la pregunta pasa por el Turismo Carretera, la categoría principal a nivel país. Si bien el compromiso está pactado para el 2027, fue tan positivo lo del fin de semana que Mendoza queda a la espera por si alguna fecha se cae en la inminente temporada como primera opción.
Las obras en el autódromo Ciudad de San Martín
Si bien el escenario provincial respondió de gran manera, es necesario seguir mejorándolo para lo que viene. La construcción de las tribunas de hormigón (con sus baños correspondientes), la colocación de riego y pasto para reemplazar la tierra al costado del circuito y la implementación de grancilla en las primeras dos curvas son parte del detalle de mejoras en las que ya trabajan en el Autódromo Ciudad de San Martín para el 2026.
El año dorado para el automovilismo de Mendoza
Julián Santero - Campeón del Turismo Nacional.
Tomás Vitar - Campeón en Turismo Pista.
Juan Cruz Yacopini - Campeón mundial en Rally de bajas.
Bruno Jacomy - Campeón de la Copa de Oriente Medio.
Bernardo Llaver - Tercero en Turismo Carretera 2000.
Lautaro Campione - Pruebas para Fórmula 4 en Europa.
Gonzalo Antolín (peleó por el título en TN Clase 2).