¿Cuándo vuelve a Mendoza el Turismo Nacional y qué pasa con el Turismo Carretera?

El saldo fue más que alentador en todo sentido: organización, autódromo, rendimiento y la presencia del público (20 mil personas) formaron un combo que dejó muy bien posicionada a la provincia pensando en la agenda para la próxima temporada: "Tendremos al Turismo Nacional en 2026, en el primer cuatrimestre, resta ver en qué fecha", confirmó Alejandro Fernández (Asociación de Volantes del este).

santero 3 Julián Santero, ícono del automovilismo nacional.

El Turismo Nacional llegó a Mendoza para quedarse. Tras 11 años de espera, una de las categorías más importantes del automovilismo nacional volverá a decir presente en menos de seis meses: "Quedaron todos muy conformes y la idea es seguir trabajando en conjunto para contar con el TN nuevamente", dijo el propio Fernández.