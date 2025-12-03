De jugar con Messi a ¿jugar en River? El futbolista del Inter Miami que fue ofrecido al Millo y fue aprobado por Gallardo

Un jugador de Inter Miami fue ofrecido para jugar en River en el 2026 según el periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova. Se trata de Tadeo Allende, ex Godoy Cruz que actualmente milita en Las Garzas junto al astro rosarino.

tadeo allende Tadeo Allende podría jugar en River en el 2026.

El delantero cordobés atraviesa un gran presente en el Inter Miami donde ha marcado 23 goles en 53 partidos disputados. Su estadía en el equipo que capitanea Messi termina a final de temporada y debe regresar a España, a Celta de Vigo que es dueño de su pase hasta julio del 2028. Dado ese momento, el Millonario accederá a las negociaciones por un préstamo o por quedarse con un porcentaje o la totalidad de su ficha, hoy tasada en 3 millones de euros según el sitio Transfermarket.

En Argentina, Tadeo Allende jugó en Godoy Cruz e Instituto. En el Tomba acumuló 80 partidos y marcó 15 goles y dio 7 asistencias; en la Gloria jugó solo 24 partidos y no marcó goles.