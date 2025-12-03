De jugar con Messi a ¿jugar en River? El futbolista del Inter Miami que fue ofrecido al Millo y fue aprobado por Gallardo

River se encuentra en el proceso de rearmar el equipo de cara a la temporada 2026. Con algunas charlas iniciadas en torno a una lista de jugadores prioritaria para Marcelo Gallardo, el Millonario avanza pensando en afrontar un año en el que aún no tiene confirmado si su participación será en Copa Sudamericana o en fase de repechaje de Copa Libertadores (solo si gana Boca) en cuanto a certámenes internacionales respecta.
Más allá de las pretensiones de Marcelo Gallardo por la llegada de Gianluca Prestianni, Claudio Echeverri, Santiago Ascacíbar, entre otros, en las últimas horas fue ofrecido a River un futbolista que sería del agrado del DT.
El jugador de Inter Miami que pasaría de jugar con Messi a jugar en River
Las reuniones, llamados telefónicos y mensajes abundan por estos días con la celeridad de empezar a avanzar en la llegada de refuerzos a la entidad de Núñez. Este miércoles, en el cónclave por el caso de Santiago Ascacíbar una novedad irrumpió en la mesa de diálogo.
Un jugador de Inter Miami fue ofrecido para jugar en River en el 2026 según el periodista especializado en mercado de pases, Germán García Grova. Se trata deTadeo Allende, ex Godoy Cruz que actualmente milita en Las Garzas junto al astro rosarino.
El delantero cordobés atraviesa un gran presente en el Inter Miami donde ha marcado 23 goles en 53 partidos disputados. Su estadía en el equipo que capitanea Messi termina a final de temporada y debe regresar a España, a Celta de Vigo que es dueño de su pase hasta julio del 2028. Dado ese momento, el Millonario accederá a las negociaciones por un préstamo o por quedarse con un porcentaje o la totalidad de su ficha, hoy tasada en 3 millones de euros según el sitio Transfermarket.
En Argentina, Tadeo Allende jugó en Godoy Cruz e Instituto. En el Tomba acumuló 80 partidos y marcó 15 goles y dio 7 asistencias; en la Gloria jugó solo 24 partidos y no marcó goles.