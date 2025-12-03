El secreto del café: cómo 3 tazas al día podrían restar 5 años a tu edad biológica

Beneficios más allá de la energía

Los expertos señalan que el café no solo aporta vitalidad diaria, sino que también mejora la lucidez, la fuerza y la salud mental. Además, el consumo moderado se asocia con telómeros más largos, indicadores clave de la edad celular.

Eso sí, los efectos positivos se observaron únicamente con café con cafeína, no con descafeinado ni con otras bebidas con cafeína.

cafe

Precauciones y recomendaciones

Aunque los resultados son alentadores, los investigadores advierten que el café no es una solución milagrosa. Su efecto depende de acompañarlo con hábitos saludables como una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado.

Una buena calidad del café es fundamental: se recomienda siempre que el café sea tostado de manera tradicional. El café torrado (granos tostados con azúcar para disimular la baja calidad) está prohibido en casi todo el mundo por sus efectos negativos en la salud y en el sabor. Solo cinco países mantienen su consumo permitido: Argentina, Uruguay, Paraguay, España y Portugal.

Superar las cinco tazas diarias no mostró beneficios adicionales y podría tener efectos adversos.

Si querés cuidar tu salud y bienestar, incorporá el café de forma moderada en tu rutina y descubrí cómo puede convertirse en un aliado de tu longevidad.