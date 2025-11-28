¿Cómo se llama el árbol del café? Pocas personas saben la respuesta

Este árbol no solo produce un fruto esencial para millones de personas cada mañana, sino que también tiene un fuerte impacto en la economía global. Su cultivo es parte fundamental de la vida rural en decenas de países tropicales. Te contamos cómo se llama este árbol tan especial y qué lo hace único.
¿Cómo se llama el árbol del café? Pocos saben su nombre
El árbol que produce el café es conocido comúnmente como cafeto, y pertenece al género Coffea. Las dos especies más importantes son Coffea arabica (más suave y aromática) y Coffea canephora, conocida como robusta (más fuerte y resistente).
Este árbol es originario del este de África, especialmente de las tierras altas de Etiopía, pero hoy se cultiva en muchas regiones tropicales del mundo, como América Latina, África y Asia.
El fruto del cafeto es conocido como cereza de café, una pequeña baya que, al madurar, se vuelve rojiza. En su interior se encuentran dos semillas: los granos de café. Estos granos son secados, tostados y molidos para dar origen a la bebida que ha conquistado al mundo.
¿Cómo es este árbol tan valioso?
El cafeto es mucho más que una planta, es la base de una cultura global en torno al café. Desde su cultivo hasta la taza, este árbol representa trabajo, tradición y sabor.
Según la asociación de café entre sus principales características:
- Es un arbusto o árbol pequeño que mide entre 2 y 4 metros.
- Tiene hojas verdes, brillantes y ovaladas.
- Florece con pequeñas flores blancas muy aromáticas.
- Su fruto tarda varios meses en madurar y suele recolectarse a mano.
- Requiere climas cálidos, con humedad moderada y suelos fértiles.
- Su tronco es recto y liso.
- Comienza a dar fruto a partir del tercer o cuarto año de vida.
El cafeto es un símbolo de paciencia y dedicación. Cada taza de café encierra el trabajo de agricultores que cultivan con esmero este árbol extraordinario. Coffea arabica y Coffea canephora no solo dan origen a una bebida, sino también a historias, rituales y momentos compartidos alrededor del mundo.