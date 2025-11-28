¿Cómo se llama el árbol del café? Pocas personas saben la respuesta

Este árbol es originario del este de África, especialmente de las tierras altas de Etiopía, pero hoy se cultiva en muchas regiones tropicales del mundo, como América Latina, África y Asia.

El fruto del cafeto es conocido como cereza de café, una pequeña baya que, al madurar, se vuelve rojiza. En su interior se encuentran dos semillas: los granos de café. Estos granos son secados, tostados y molidos para dar origen a la bebida que ha conquistado al mundo.

Cafe arbol (2) El origen del café: una historia que nace en un árbol tropical

¿Cómo es este árbol tan valioso?

El cafeto es mucho más que una planta, es la base de una cultura global en torno al café. Desde su cultivo hasta la taza, este árbol representa trabajo, tradición y sabor.

Según la asociación de café entre sus principales características:

Es un arbusto o árbol pequeño que mide entre 2 y 4 metros.

Tiene hojas verdes, brillantes y ovaladas.

Florece con pequeñas flores blancas muy aromáticas.

Su fruto tarda varios meses en madurar y suele recolectarse a mano.

Requiere climas cálidos, con humedad moderada y suelos fértiles.

Su tronco es recto y liso.

Comienza a dar fruto a partir del tercer o cuarto año de vida.

El cafeto es un símbolo de paciencia y dedicación. Cada taza de café encierra el trabajo de agricultores que cultivan con esmero este árbol extraordinario. Coffea arabica y Coffea canephora no solo dan origen a una bebida, sino también a historias, rituales y momentos compartidos alrededor del mundo.