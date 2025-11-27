Qué significa y para qué sirve colocar clavos oxidados en el sustrato del árbol de palta

clavos oxidados Los clavos oxidados ayudarán al crecimiento del árbol de palta.

Esta fuente de hierro incide favorablemente en la fotosíntesis y la salud general de la Persea americana. Al mismo tiempo, previene la clorosis, una enfermedad que se origina a partir del déficit de hierro y que se manifiesta a partir de la coloración amarilla en las hojas de la planta.

Para poner en práctica este truco de jardinería, podremos optar por dos alternativas diferentes. La primera consiste en enterrar los clavos oxidados en el sustrato del árbol de palta, muy cerca del tronco para que las raíces absorban a la perfección el óxido de hierro que liberan dichas herramientas.

clavos oxidados 1 Los clavos oxidados liberan óxido de hierro, un nutriente clave en la Persea americana.

Otra opción no pasará por enterrar los clavos oxidados, sino por clavarlos suavemente alrededor del tronco, evitando lastimar la planta. Luego de hacerlo, deberás espolvorear canela sobre el clavo para evitar que ingresen bacterias y el árbol de palta se enferme.

Vale la pena destacar que estas técnicas de jardinería no reemplazan los cuidados habituales de la Persea americana, por lo que se trata de un método complementario que podrás utilizar con otros trucos. Así, en pocas semanas notarás cómo la planta tiene una mayor cantidad de paltas o aguacates.