La Municipalidad de Guaymallén informó este miércoles que trabajó para retirar 10 árboles caídos, 3 por caer y 15 ramas caídas luego de los intensos vientos que se registraron el martes en gran parte de Mendoza.
Guaymallén retiró 10 árboles tras el fuerte viento: uno cayó sobre cables de luz frente a una comisaría
La comuna trabajó toda la mañana para despejar calles y veredas. El caso más grave fue en Francisco de la Reta donde un ejemplar derribó un poste. No hubo heridos
La situación más crítica ocurrió en calle Francisco de la Reta, frente a la Comisaría 25, donde un árbol caído derribó un poste de luz y afectó cables de distribución eléctrica. Operarios de Edemsa trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad y luego los operarios de la Subdirección de Espacios Verdes quitaron el ejemplar caído.
Entre las tareas desarrolladas por los trabajadores de la Municipalidad están:
- Despeje urgente de ramas y árboles caídos.
- Aseguramiento y apuntalamiento preventivo de ejemplares con riesgo de caída.
- Corte y retiro de material vegetal voluminoso.
- Liberación de calzadas, veredas y accesos a viviendas.
- Coordinación con el Área de Tránsito para cortes preventivos.
- Notificación a Defensa Civil municipal en casos de riesgo estructural o afectación de infraestructura.
La comuna también comunicó que la Subdirección de Espacios Verdes no se registraron incidentes con personas lesionadas y que todos los incidentes de urgencia fueron resueltos. Las tareas que restan son únicamente de mantenimiento y poda correctiva en algunos sectores donde quedaron ejemplares con daño estructural parcial.
En todo el Gran Mendoza hubo 129 incidentes por el viento
Defensa Civil reportó un total de 129 incidentes en el Gran Mendoza. El departamento más afectado fue Luján de Cuyo, que registró 45 intervenciones, la gran mayoría (38) correspondientes a la caída de árboles y ramas. Le siguió Godoy Cruz con 31 novedades, donde se destacó la voladura de un techo además de daños en el arbolado y tendido eléctrico.
Por su parte, Guaymallén, Capital, Las Heras y Maipú sumaron el resto de los reclamos, centrados principalmente en cables cortados y transformadores en cortocircuito.
La situación riesgosa después de una noche de vientos
El periodista Matías Pascualetti, de Radio Nihuil, contó que uno de los puntos más críticos se registró en la calle Francisco de la Reta, entre Viamonte y Saavedra (San José, Guaymallén), donde un árbol de grandes dimensiones colapsó.
Alrededor, se ven cables cortados y hay gran congestión vehicular. Cerca, sobre calle O'Brien, la situación era similar e incluso habían ramas a punto de caer.
Alrededor de la plaza San José eran varios los vecinos que declaraban tener inconvenientes. Otro tanto ocurrió en Dorrego.
Más allá de los incidentes puntuales, el panorama general en Gran Mendoza fue de ramas caídas, algunos semáforos fuera de servicio y la evidente huella de un viento muy fuerte.
Aunque la intensidad del viento disminuyó con el amanecer, las consecuencias del temporal persistieron por la mañana. Sólo en Guaymallén, fuentes del municipio concretaron unas 40 intervenciones en las últimas horas.
Sobre calle Colón, de Ciudad, también hubo ramas caídas y algún efecto sobre el tránsito. Y hay más.
Ante este escenario, equipos de Defensa Civil han sido desplegados en los puntos críticos para atender emergencias. La prioridad es despejar las vías, asegurar la zona de cables con electricidad y restablecer el servicio a los hogares afectados. "El mayor problema son los árboles que cayeron sobre las calles", subrayó Pascualetti.