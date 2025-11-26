Guaymallén retiró 10 árboles tras el fuerte viento: uno cayó sobre cables de luz frente a una comisaría

Despeje urgente de ramas y árboles caídos.

Aseguramiento y apuntalamiento preventivo de ejemplares con riesgo de caída.

Corte y retiro de material vegetal voluminoso.

Liberación de calzadas, veredas y accesos a viviendas.

Coordinación con el Área de Tránsito para cortes preventivos.

Notificación a Defensa Civil municipal en casos de riesgo estructural o afectación de infraestructura.

La comuna también comunicó que la Subdirección de Espacios Verdes no se registraron incidentes con personas lesionadas y que todos los incidentes de urgencia fueron resueltos. Las tareas que restan son únicamente de mantenimiento y poda correctiva en algunos sectores donde quedaron ejemplares con daño estructural parcial.

En todo el Gran Mendoza hubo 129 incidentes por el viento

Defensa Civil reportó un total de 129 incidentes en el Gran Mendoza. El departamento más afectado fue Luján de Cuyo, que registró 45 intervenciones, la gran mayoría (38) correspondientes a la caída de árboles y ramas. Le siguió Godoy Cruz con 31 novedades, donde se destacó la voladura de un techo además de daños en el arbolado y tendido eléctrico.

arboles caidos guaymallen viento operario 2 Hubo 129 incidentes en el Gran Mendoza por los fuertes vientos que corrieron este miércoles a la madrugada.

Por su parte, Guaymallén, Capital, Las Heras y Maipú sumaron el resto de los reclamos, centrados principalmente en cables cortados y transformadores en cortocircuito.

La situación riesgosa después de una noche de vientos

El periodista Matías Pascualetti, de Radio Nihuil, contó que uno de los puntos más críticos se registró en la calle Francisco de la Reta, entre Viamonte y Saavedra (San José, Guaymallén), donde un árbol de grandes dimensiones colapsó.

Alrededor, se ven cables cortados y hay gran congestión vehicular. Cerca, sobre calle O'Brien, la situación era similar e incluso habían ramas a punto de caer.

Alrededor de la plaza San José eran varios los vecinos que declaraban tener inconvenientes. Otro tanto ocurrió en Dorrego.

Más allá de los incidentes puntuales, el panorama general en Gran Mendoza fue de ramas caídas, algunos semáforos fuera de servicio y la evidente huella de un viento muy fuerte.

arboles caidos guaymallen viento operario 3 Árboles caídos en el Gran Mendoza.

Aunque la intensidad del viento disminuyó con el amanecer, las consecuencias del temporal persistieron por la mañana. Sólo en Guaymallén, fuentes del municipio concretaron unas 40 intervenciones en las últimas horas.

Sobre calle Colón, de Ciudad, también hubo ramas caídas y algún efecto sobre el tránsito. Y hay más.

Ante este escenario, equipos de Defensa Civil han sido desplegados en los puntos críticos para atender emergencias. La prioridad es despejar las vías, asegurar la zona de cables con electricidad y restablecer el servicio a los hogares afectados. "El mayor problema son los árboles que cayeron sobre las calles", subrayó Pascualetti.