Habilitado para rematar vehículos retenidos hace más de 6 meses, Guaymallén lanza una nueva subasta

remate vehiculos guaymallen informacion util Remate de vehículos en Guaymallén.

Los participantes deberán asistir con DNI y llegar antes del comienzo de la subasta. Cuando ganen la puja, los compradores deben abonar el 10% en efectivo en concepto de seña, más 10% de comisión para la martillera y 2,5% de impuestos.

Para quienes tengan dudas -aclararon desde Guaymallén- los interesados pueden comunicarse con la martillera, María Manucha de Sajn, al 2615521623.

Desde la comuna recordaron que pueden rematar vehículos que sumen un mínimo de seis meses en la Playa de Secuestros de la Municipalidad de Guaymallén, un organismo que nació en 2019 para alojar los vehículos retenidos por decisión de los Juzgados Viales del municipio.

La lista de vehículos a rematar

El lote de vehículos a rematar el miércoles 26 está compuesto por motos:

Zanella ZB 110 modelo 2006

Kimko Activ 110 modelo 2011

Motomel GC 125 modelo 2014

Sumo Hobiz 110 modelo 2008

Zanella RX 150 modelo 2016

Guerrero G 110 DL modelo 2018

Como también por pick ups y autos: