Habilitado para rematar vehículos retenidos hace más de 6 meses, Guaymallén lanza una nueva subasta

Guaymallén anunció un nuevo remate de vehículos. En esta ocasión será el turno de un lote de 6 motos, 2 pick up y 2 autos que están varados en la Playa de Secuestros de la comuna. La normativa permite al municipio subastar los rodados a partir de los 6 meses.
El martes 25 de noviembre entre las 10 y las 12, los interesados pueden acercarse a la playa ubicada en calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos, distrito El Sauce, para ver los vehículos.
El remate tendrá lugar el miércoles 26 a las 9.30, en la Oficina de Subastas Judiciales ubicada en San Martín 322, de la Ciudad de Mendoza.
Los participantes deberán asistir con DNI y llegar antes del comienzo de la subasta. Cuando ganen la puja, los compradores deben abonar el 10% en efectivo en concepto de seña, más 10% de comisión para la martillera y 2,5% de impuestos.
Para quienes tengan dudas -aclararon desde Guaymallén- los interesados pueden comunicarse con la martillera, María Manucha de Sajn, al 2615521623.
Desde la comuna recordaron que pueden rematar vehículos que sumen un mínimo de seis meses en la Playa de Secuestros de la Municipalidad de Guaymallén, un organismo que nació en 2019 para alojar los vehículos retenidos por decisión de los Juzgados Viales del municipio.
La lista de vehículos a rematar
El lote de vehículos a rematar el miércoles 26 está compuesto por motos:
- Zanella ZB 110 modelo 2006
- Kimko Activ 110 modelo 2011
- Motomel GC 125 modelo 2014
- Sumo Hobiz 110 modelo 2008
- Zanella RX 150 modelo 2016
- Guerrero G 110 DL modelo 2018
Como también por pick ups y autos:
-
Fiat Multicarga 125 modelo 1974
Fiat Fiorino Working 1.7 D modelo 1997
Peugeot 206 XTD 5P modelo 2006
Ford Taunus L modelo 1979