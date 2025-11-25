El Banco Ciudad subasta un lote de 38 celulares Samsung Galaxy de diferentes modelos desde $4.500.000

Banco Ciudad: se subasta un lote de 38 celulares Samsung

El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará en total 38 celulares Samsung de diferentes modelos. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 12 a 13.40 y no se realizan envíos. El precio inicial es de $4.573.050 y la exhibición se realizara los días 25 y 26 de noviembre de 2025.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-subasta-celulares-Samsung-Galaxy-diferentes-modelos-1

La exhibición del lote se realiza los días 25 y 26 de noviembre de 2025 en Estanislao Lazzaga 290, San Javier, provincia de Misiones. Contacto para la exhibición y entrega: Zayas Ayala Renzo Emanuel: [email protected].

Todos los lotes tributan IVA (alicuota del 21%) e impuestos internos (alicuota del 10,5%), ambos sobre el precio de venta. En todos los casos, los compradores dispondrán de la instancia de entrega para efectuar la revisión de las mercaderías. Esta será la única instancia en la que podrán desistir del retiro e iniciar la solicitud de devolución correspondiente.

Una vez suscriptas las actas de entrega de conformidad y retirada la mercadería de los depósitos aduaneros, no se admitirá reclamo. No se realizan envíos.

Detalles de los 38 celulares Samsung que subasta el Banco Ciudad

2 celulares modelo A55 - 8RAM y 256GB

7 celulares modelo A36 - 8RAM y 256GB

10 celulares modelo A16 - 4RAM y 128GB

5 celulares modelo A16 - 8RAM y 256GB

6 celulares modelo A05 - 4RAM y 128GB

6 celulares modelo A56 - 12RAM y 256GB

2 celulares modelo A06 - 4RAM y 64GB

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.