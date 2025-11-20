Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en diciembre una nueva subasta en la que se destaca el remate varios vehículos con un precio base que arranca en los $3.500.000 y llegan hasta los $16.000.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
El Banco Ciudad subasta 20 vehículos desde $3.500.000: Prisma, Spin, Vento, Bora, 408, Ranger y S10
El Banco Ciudad realizará una subasta de 20 diferentes vehículos con un precio base de $3.500.000 hasta $16.000.000. Cómo participar y bajo qué condiciones
La subasta online número 3766 del Banco Ciudad, junto a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, será el viernes 5 de diciembre de 12 a 17 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
El Banco Ciudad aclara que son vehículos usados y funcionando con la VTV al día, salvo un Bora 2010. Además poseen deterioros generales con pequeñas averías, desarmes e incompletos. Son varios modelos de distintas marcas como Chevrolet Prisma, Spin y Cruze, Peugeot 408, Volkswagen Vento y Bora, pick up Ranger y S10 y Renault Master.
Banco Ciudad: se subastan 20 vehículos usados
El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 20 distintos vehículos de diferentes marcas y modelos. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 12 a 17 y no se realizan envíos.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Sin previa inscripción, la exhibición presencial son los siguientes días:
- Lotes 1 a 18: 26 de noviembre de 10 a 14 en Av. Rivadavia 1841, Anexo A Subsuelo, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Lotes 19 y 20: 27 de noviembre de 10 a 14 en calle Pasco 650, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Detalles de los 20 vehículos que subasta el Banco Ciudad
- Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.700.000
- Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.300.000
- Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.300.000
- Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.700.000
- Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.300.000
- Chevrolet Prisma 2013 (funcionando): precio base de $7.300.000
- Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.700.000
- Chevrolet Spin 2014 (funcionando): precio base de $8.000.000
- Chevrolet Spin 2014 (funcionando): precio base de $8.000.000
- Volkswagen Vento 2008 (funcionando): precio base de $7.000.000
- Chevrolet Cruze 2013 (funcionando): precio base de $8.500.000
- Volkswagen Bora 2010 (funcionando): precio base de $7.000.000
- Camioneta Ford Ranger 2014 (funcionando): precio base de $16.000.000
- Camioneta Chevrolet S10 2013 (funcionando): precio base de $13.500.000
- Peugeot 408 2013 (funcionando): precio base de $8.500.000
- Peugeot 408 2014 (funcionando): precio base de $7.000.000
- Peugeot 408 2014 (funcionando): precio base de $8.500.000
- Peugeot 408 2012 (funcionando): precio base de $7.500.000
- Minibus Renault Master 2010 (funcionando): precio base de $15.000.000
- Volkswagen Bora 2010 (sin funcionar): precio base de $3.500.000
Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.
- Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
- Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas
Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.