El Banco Ciudad subasta 20 vehículos desde $3.500.000: Prisma, Spin, Vento, Bora, 408, Ranger y S10

Banco Ciudad: se subastan 20 vehículos usados

El detalle de los lotes indican que el Banco Ciudad subastará en total 20 distintos vehículos de diferentes marcas y modelos. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 12 a 17 y no se realizan envíos.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-subasta-vehiculos-1 El Banco Ciudad subasta 20 diferentes vehículos usados desde $3.500.000 hasta los $16.000.000.

Sin previa inscripción, la exhibición presencial son los siguientes días:

Lotes 1 a 18: 26 de noviembre de 10 a 14 en Av. Rivadavia 1841, Anexo A Subsuelo, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Lotes 19 y 20: 27 de noviembre de 10 a 14 en calle Pasco 650, C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Detalles de los 20 vehículos que subasta el Banco Ciudad

Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.700.000

Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.300.000

Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.300.000

Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.700.000

Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.300.000

Chevrolet Prisma 2013 (funcionando): precio base de $7.300.000

Chevrolet Prisma 2014 (funcionando): precio base de $7.700.000

Chevrolet Spin 2014 (funcionando): precio base de $8.000.000

Chevrolet Spin 2014 (funcionando): precio base de $8.000.000

Volkswagen Vento 2008 (funcionando): precio base de $7.000.000

Chevrolet Cruze 2013 (funcionando): precio base de $8.500.000

Volkswagen Bora 2010 (funcionando): precio base de $7.000.000

Camioneta Ford Ranger 2014 (funcionando): precio base de $16.000.000

Camioneta Chevrolet S10 2013 (funcionando): precio base de $13.500.000

Peugeot 408 2013 (funcionando): precio base de $8.500.000

Peugeot 408 2014 (funcionando): precio base de $7.000.000

Peugeot 408 2014 (funcionando): precio base de $8.500.000

Peugeot 408 2012 (funcionando): precio base de $7.500.000

Minibus Renault Master 2010 (funcionando): precio base de $15.000.000

Volkswagen Bora 2010 (sin funcionar): precio base de $3.500.000

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.