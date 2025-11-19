El Banco Ciudad les ofrece a los diferentes tipos de clientes cuatro líneas de préstamos personales que varían según la condición de cada persona, los montos máximos a solicitar van desde los $10.000.000 a los $100.000.000. El destino del crédito es de carácter personal y de tipo general.
Las cuatro líneas de préstamos personales del Banco Ciudad: cuál es el monto máximo para cada una de ellas
El préstamo personal del Banco Ciudad tiene distintas líneas para diferentes tipos de clientes y los montos máximos van desde los $10.000.000 a los $100.000.000
Aquellos interesados en los préstamos personales del Banco Ciudad pueden hacer lo que tanto deseen ya que su destino no está limitado y depende de las necesidades generales de cada uno, como construir un hogar, hacer reformas, viajar, comprar tecnología o llevar a cabo proyectos personales.
Para acceder a los préstamos personales del Banco Ciudad es necesario cumplir con ciertos requisitos de antigüedad laboral y presentar la documentación necesaria, como recibos de sueldo para demostrar la capacidad de pago.
Préstamos personales del Banco Ciudad: estas son las cuatro líneas de créditos
Los préstamos personales del Banco Ciudad son para diversas necesidades generales, como viajes, tecnología y proyectos personales, entre otros. Se puede solicitar a través de Home Banking, ingresando a tu cuenta en el sitio web oficial, o dirigirse a una sucursal para recibir asesoramiento personalizado.
En todos los casos son cuotas fijas mensuales y el plazo máximo de devolución son 72 meses, sin embargo lo que cambia es el monto máximo a recibir. Estas son las personas que pueden solicitar un préstamo personal en el Banco Ciudad y su correspondiente monto:
- Trabajadores que cobran su sueldo en el Banco Ciudad: cien (100) millones de pesos
- Adultos mayores que cobran la Jubilación en el Banco Ciudad: cuarenta (40) millones de pesos
- Clientes que no cobran el sueldo en el Banco Ciudad: veinte (20) millones de pesos
- Personas que quieren ser clientes: diez (10) millones de pesos
Los beneficios de sacar un préstamo personal en el Banco Ciudad
- Tasa preferencial: Los clientes que acreditan sus haberes en el banco obtienen una tasa de interés diferencial.
- Seguro de vida sin costo: En algunos préstamos, el banco asume el costo del seguro sobre saldo deudor.
- Cuotas fijas: En la mayoría de los casos, las cuotas son fijas y mensuales.
- Plazo de hasta 72 meses: Los préstamos se pueden devolver en un plazo de hasta 6 años.
Los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad son:
- Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste
- Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés
- Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple
- Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial
- Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona
- Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente
Historia del Banco Ciudad
El Banco Ciudad, conocido oficialmente como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una historia rica y orientada a la función social desde sus inicios.
Fue fundado el 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de "Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires" y su principal objetivo era combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles a personas de bajos recursos, especialmente a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, a través de la pignoración (empeño de objetos).
Desde su fundación, la misión del banco ha estado marcada por un fuerte compromiso social. Su objetivo ha sido siempre promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de los habitantes de las zonas donde opera, priorizando el crédito social y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.