Comenzó la subasta online de la fábrica Gonzalo: cuál es el precio base y qué incluye

subasta fabrica gonzalo El utilitario en subasta incluido en la Fábrica Gonzalo.

El segundo inmueble se encuentra en calle Juan Agustín Maza 796, también en Dorrego, y cuenta con una superficie de 233 metros cuadrados. Sin embargo, este presenta una particularidad: no tiene escritura definitiva.

fabrica gonzalo subasta Los dos inmuebles de la fábrica Gonzalo van a subasta.

La martillera pública María Manucha, encargada de la operación, aclaró que el inmueble fue donado a Gonzalo Artículos de Copetín SRL mediante escritura aceptada, pero no se presentó el plano final de obra ante la Municipalidad de Guaymallén.

"El comprador en subasta tiene a su cargo la terminación del trámite correspondiente ante la Municipalidad de Guaymallén", advirtió Manucha en el sitio oficial de Superbid.

La marca comercial también forma parte del paquete a rematar.

Cómo participar de la subasta de la fábrica Gonzalo

Los interesados pueden presentar sus ofertas únicamente de forma online en el siguiente link.

Una vez que finalice el plazo, el oferente ganador deberá concretar el pago en 3 días hábiles por transferencia o depósito.

Para realizar consultas, en la plataforma Superbid -la utilizada para llevar adelante el remate- explicaron que las vías de comunicación son las siguientes:

La voz de los ex trabajadores de la fábrica Gonzalo

Luego del anuncio de la quiebra de la fábrica Gonzalo en diciembre pasado, 25 familias quedaron en la calle e incluso hablaron de formar una cooperativa para poder continuar con sus fuentes de ingresos, que finalmente no se concretó.

"La cooperativa se iba a formar pero muchos no estaban de acuerdo, algunos decían una cosa, otros decían otra y se terminó disolviendo", explicó Walter Manrique ex trabajador de la empresa.

trabajadores firma Gonzalo.jpg Ex trabajadores de la fábrica Gonzalo.

Además, agradeció al Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza por la "celeridad" de la quiebra.

Con respecto al monto del remate y la indemnización de los trabajadores aclaró que la base del remate "no cubre ni la mitad de lo que tenemos que tener para que cobremos toda la indemnización entera".