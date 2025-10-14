Las guitarras que Aduana incautó hicieron ruido en Mendoza con una subasta de casi $8 millones

El 8 de septiembre Aduana había lanzado la subasta con 5 guitarras, amplificadores y micrófonos como principales atractivos. Y más allá de quienes se quedaron con los distintos instrumentos y equipos el acto dejó datos llamativos.

image Por una guitarra Fender Stratocaster como esta el ganador de la subasta pagó más de $1,8 millón, casi 7 veces más que la base

Guitarras legendarias y más: una subasta para melómanos

Una Fender Stratocaster, la preferida de muchos músicos a lo largo de la historia del rock moderno, resultó la más cotizada de la subasta: con una base de $250.000, la puja terminó con la oferta de Ignacio Rodríguez por $1.860.000.

Pero no fue el único lote por el que compitió y ganó, y que en los próximos días podrá retirar del depósito de Peltier 721, la sede de la Aduana en Mendoza.

Rodríguez se quedó con 2 micrófonos Shure por $1.130.000 (base conjunta, $300 mil). También una guitarra ($180 mil) y amplificador ($130 mil) Mercury, junto a un micrófono ($50 mil), después de imponerse con una oferta total de $450 mil.

Más allá de las cifras que se abonaron, otro dato llamativo es que los 9 lotes quedaron en manos de sólo 6 postores.

Uno de ellos también resultó llamativo por el valor final de la venta. Es que Walter Brunstein pagó $1.740.000 por una guitarra eléctrica Godin con su pasacuerda despegado, cuya base inicial había sido de $200.000.