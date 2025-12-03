Dibu Martínez sorprendió al contar cómo llega al Mundial 2026 y su gran cambio tras Qatar

Dibu Martínez - Messi Dibu Martínez es fundamental en la Selección argentina, tanto dentro como fuera del campo de juego.

La devoción de Dibu Martínez por la Selección argentina

Mientras disputa los torneos locales de Inglaterra y la Europa League con el Aston Villa el arquero argentino tiene un gran objetivo de cara al 2026 donde manifiesta su total devoción por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni: "Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina".

Y como cuan superhéroe que cambia su personalidad cuando se pone su traje, el Dibu cambia por completo cuando se trata de proteger el arco nacional: "Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra. Tengo todo un país y a mi familia atrás".

Tengo más ilusión para este que lo que tenía en el anterior. Tengo más ilusión para este que lo que tenía en el anterior.

Además, para concluir, se refirió a que llegará al Mundial 2026 de la mejor manera posible: "Lo mío va más allá. Tengo un físico privilegiado, puedo jugar a los dos días. Vas a jugar 60 partidos como si no hubiera un Mundial al final de la temporada, porque si no es difícil rendir al 100%".

Dibu Martínez El Dibu Martínez está haciendo una buena temporada en el Aston Villa.

¿El Dibu Martínez se va del Aston Villa?

Una de las novelas del verano (y del invierno europeo) fue la posibilidad de emigrar del arquero argentino; a final de la temporada 2023/24 se despidió entre lágrimas de su hinchada en el último partido como local y luego hubo rumores de posible interés en Manchester United, Chelsea y Barcelona.

No obstante, el traspaso no se dio y tuvo que quedarse en el equipo de Birmingham. Esto no le vino mal ya que en los Villanos es el arquero titular indiscutido y de cara al Mundial 2026 es lo que necesita: continuidad y buenas actuaciones.

Y los números lo acompañaron: están cuartos en la Premier League (a 6 puntos del Arsenal, quienes lideran) y es uno de los equipos que ocupan el primer puesto en la Europa League tras cinco partidos (cuatro ganados y uno perdido).

Como es de costumbre volvieron a surgir rumores y, en esta oportunidad, es el Tottenham quien podría sumar en sus filas al arquero campeón del mundo; aunque, por el momento, son solos rumores y no hay propuestas concretas.