El Dibu Martínez fue nuevamente nominado para los Premios The Best de la FIFA

El ya histórico arquero argentino Emiliano Dibu Martínez, campeón mundial en Qatar 2022 y portero del Aston Villa de Premier League de Inglaterra, fue nominado este jueves nuevamente por la FIFA para el premio al Mejor Arquero del mundo.
El marplatense Martínez, de 33 años y figura fundamental de la Selección argentina como en el Aston Villa, ya obtuvo el Premio The Best al mejor arquero en 2022, luego de su inolvidable actuación en el Mundial de Qatar, y en 2024, año en el que fue una de las grandes figuras en la consagración en la Copa América.
Durante la última temporada, el Dibu Martínez tuvo muy buenas actuaciones con la camiseta Albiceleste e incluso fue fundamental para que el Aston Villa alcance los cuartos de final en la Champions League, instancia en la que fue eliminado por el Paris Saint-Germain de Francia, que se terminaría consagrando campeón.
Este año el arquero argentino deberá competir contra el máximo candidato, el italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue vital para que el PSG consiguiera el triplete y que viene de ganar el Trofeo Yashin que entrega la revista francesa France Football. Los otros nominados son el belga Thibaut Courtois, el alemán Manuel Neuer, el brasilero Alisson Becker, el español David Raya, el suizo Yann Sommer y el polaco Wojciech Szczesny. Este último, con la peculiaridad de que salió del retiro para reemplazar al alemán Marc-André Ter Stegen.
En lo que respecta al premio The Best a mejor jugador del mundo, los candidatos son los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, los portugueses Vitinha y Nuno Mendes, los españoles Pedri y Lamine Yamal, los ingleses Cole Palmer y Harry Kane, el marroquí Achraf Hakimi, el brasilero Raphinha y el egipcio Mohamed Salah.
Todo apunta a que el ganador será Dembélé, quien viene de levantar el Balón de Oro hace pocas semanas.
Por otra parte, los directores técnicos nominados fueron el mexicano Javier Aguirre, los españoles Mikel Arterta, Roberto Martínez y Luis Enrique (este último ganó todo con el PSG y es el gran candidato), el alemán Hansi Flick, el italiano Enzo Maresca y el neerlandés Arne Slot.
Por último, también aparecen argentinos entre los candidatos a formar parte del 11 ideal. Además del Dibu Martínez, están el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, y los delanteros Lionel Messi y Lautaro Martínez.