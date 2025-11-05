La drástica decisión de Lionel Scaloni con Dibu Martínez para el último amistoso del año

Dibu Martínez no será parte de la convocatoria y la noticia sorprende al mundo del fútbol porque se trata del arquero campeón del mundo y bicampeón de América, además de ser una figura indiscutida del proceso de Scaloni al mando del combinado nacional.

De esta manera, otro arquero tendrá la posibilidad de sumar minutos y el cuerpo técnico tendrá la posibilidad de evaluar alternativas de cara al futuro, teniendo en cuenta que Martínez tiene 33 años y llegaría al Mundial 2030 con 37.

Es así que el plan del técnico argentino es tener entre los 11 iniciales contra Angola a Walter Benítez, arquero al que le fue muy bien en el PSV y se sumó al equipo que causa sensación en Inglaterra: el Crystal Palace (aunque solo ha disputado dos partidos por Copa de la Liga inglesa).

La terna de arqueros la completaría Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses, quien debutó en el último amistoso frente a Puerto Rico aunque estaría disputando los playoffs del Torneo Clausura y su presencia en el arco de Racing es fundamental.

lionel scaloni argentina Lionel Scaloni decidió que Dibu Martínez no sea convocado; también buscará alternativas en la delantera.

Además del Dibu, otros dos jugadores seleccionables no serán convocados

A la espera de la lista de Lionel Scaloni, otros dos jugadores tienen la baja confirmada: Paulo Dybala y Franco Mastantuono, ambos por lesión.

Mientras que el número 21 de la Roma se lesionó tras errar un penal frente al Milan que podría haber significado el empate; Franco Mastantuono también presentó dolencias luego de disputar 90 minutos en la goleada del Real Madrid frente al Valencia.

Todo indicaba que Dybala volvería a la Selección nacional luego de grandes desempeños, pero el parte médico de la Roma indicó que sufrió una lesión de grado medio en el bíceps femoral izquierdo. Su regreso a las canchas se podría dar, al menos, tras tres semanas.

Por su lado, Mastantuono sufrió una pubalgia y desde el cuerpo técnico del Real Madrid indicaron que estarán "pendiente de evolución", por lo tanto su regreso a las canchas es una incógnita.

El partido amistoso contra Angola está pactado para el 14 de noviembre a partir de las 13 (horario de Argentina) y se disputará en Luanda, capital y cuidad más grande e importante del país africano.