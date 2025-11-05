La drástica decisión de Lionel Scaloni con Dibu Martínez para el último amistoso del año

Después de un mercado de pases frustrado donde el Dibu Martínez sonó en grandes equipos de Europa, pero finalmente se quedó en Aston Villa ante la ausencia de propuestas importantes y concretas; no obstante, el arquero continuó siendo convocado porLionel Scaloni para defender los colores de la Selección argentina.
La razón por la cual Dibu Martínez no fue convocado
Lionel Scaloni se prepara para afrontar el último partido del año en una fecha FIFA atípica ya que a pesar de contar con dos momentos disponibles para realizar partidos, solo jugará uno. Y aunque el técnico campeón del mundo no oficializó qué jugadores serán incluidos en la lista, ya hay algunas certezas.
Dibu Martínez no será parte de la convocatoria y la noticia sorprende al mundo del fútbol porque se trata del arquero campeón del mundo y bicampeón de América, además de ser una figura indiscutida del proceso de Scaloni al mando del combinado nacional.
De esta manera, otro arquero tendrá la posibilidad de sumar minutos y el cuerpo técnico tendrá la posibilidad de evaluar alternativas de cara al futuro, teniendo en cuenta que Martínez tiene 33 años y llegaría al Mundial 2030 con 37.
Es así que el plan del técnico argentino es tener entre los 11 iniciales contra Angola a Walter Benítez, arquero al que le fue muy bien en el PSV y se sumó al equipo que causa sensación en Inglaterra: el Crystal Palace (aunque solo ha disputado dos partidos por Copa de la Liga inglesa).
La terna de arqueros la completaría Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses, quien debutó en el último amistoso frente a Puerto Rico aunque estaría disputando los playoffs del Torneo Clausura y su presencia en el arco de Racing es fundamental.
Además del Dibu, otros dos jugadores seleccionables no serán convocados
A la espera de la lista de Lionel Scaloni, otros dos jugadores tienen la baja confirmada: Paulo Dybala y Franco Mastantuono, ambos por lesión.
Mientras que el número 21 de la Roma se lesionó tras errar un penal frente al Milan que podría haber significado el empate; Franco Mastantuono también presentó dolencias luego de disputar 90 minutos en la goleada del Real Madrid frente al Valencia.
Todo indicaba que Dybala volvería a la Selección nacional luego de grandes desempeños, pero el parte médico de la Roma indicó que sufrió una lesión de grado medio en el bíceps femoral izquierdo. Su regreso a las canchas se podría dar, al menos, tras tres semanas.
Por su lado, Mastantuono sufrió una pubalgia y desde el cuerpo técnico del Real Madrid indicaron que estarán "pendiente de evolución", por lo tanto su regreso a las canchas es una incógnita.
El partido amistoso contra Angola está pactado para el 14 de noviembre a partir de las 13 (horario de Argentina) y se disputará en Luanda, capital y cuidad más grande e importante del país africano.