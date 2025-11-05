Banco Provincia le puso fecha al super descuento de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Importante ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI del Banco Provincia

El Banco Provincia activará el próximo sábado 8 de noviembre de 2025 uno de los beneficios más utilizados donde se puede ahorrar un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, mediante la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "clave DNI" en terminales posnet y payway.

Los tres puntos a tener en cuenta para ahorrara un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías:

Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-descuentos-del-35 La Cuenta DNI busca facilitar el acceso a servicios bancarios y promover el consumo a través de beneficios y descuentos para sus usuarios.

El tope de reintegro unificado es de $6.000 por fecha y por persona, para aprovecharlo al máximo se pueden realizar compras con Cuenta DNI de hasta $17.142 ya que el descuento aplica hasta alcanzar el límite establecido. El mismo se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

De esta manera, el tope se aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante el sábado, en todos los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles de realizada la compra.

Cuenta DNI: dónde se pueden consultar los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia

Buscá las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la promoción del Banco Provincia con Cuenta DNI en el siguiente link: www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/buscadores/carniceriasymas2.