El Banco Provincia dio a conocer el día que se activará en noviembre uno de los beneficios más esperado y utilizados por los usuarios de Cuenta DNI. A través de la aplicación con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, los clientes de la billetera virtual se pueden dar un gustito con algo rico. ¿Cuándo es?
Banco Provincia le puso fecha al super descuento de Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías
El Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios de noviembre y el descuento más esperado y utilizado por los usuarios de Cuenta DNI ya tiene su jornada
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera virtual del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Importante ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI del Banco Provincia
El Banco Provincia activará el próximo sábado 8 de noviembre de 2025 uno de los beneficios más utilizados donde se puede ahorrar un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, mediante la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "clave DNI" en terminales posnet y payway.
Los tres puntos a tener en cuenta para ahorrara un 35% en carnicerías, granjas y pescaderías:
- Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco
- No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
El tope de reintegro unificado es de $6.000 por fecha y por persona, para aprovecharlo al máximo se pueden realizar compras con Cuenta DNI de hasta $17.142 ya que el descuento aplica hasta alcanzar el límite establecido. El mismo se acredita de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
De esta manera, el tope se aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante el sábado, en todos los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles de realizada la compra.
Cuenta DNI: dónde se pueden consultar los comercios adheridos a la promoción del Banco Provincia
Buscá las carnicerías, granjas y pescaderías adheridas a la promoción del Banco Provincia con Cuenta DNI en el siguiente link: www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/buscadores/carniceriasymas2.