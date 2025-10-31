La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda un imperdible beneficio muy utilizado por los usuarios todos los viernes, sin embargo hay que saber bien cuáles son los comercios excluidos. Con un 20% de ahorro y con tope de reintegro, la promoción incluye la devolución $4.000 por semana y por persona.
Cuenta DNI del Banco Provincia: atentos, estos comercios se excluyen del 20% de descuento los viernes
El Banco Provincia activa los viernes un esperado descuento por los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI, pero se excluyen varios comercios. Cuáles son
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
El beneficio de todos los viernes con Cuenta DNI del Banco Provincia: los comercios excluidos
El beneficio "Ahorrá en tu comercio de barrio" está disponible todos los viernes con un 20% de ahorro con tope de reintegro, que son $4.000 por semana y por persona, explica el Banco Provincia en su página web. Al mes, el ahorro equivale a $16.000 en consumos y es válido solo para consumo familiar.
Para ahorrar en tu comercio de barrio, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia
- Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta
- El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
- Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados
La promoción del Banco Provincia corre para todos los viernes en los comercios adheridos y para las compras realizadas por la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "clave DNI" en terminales posnet y payway y/o Cuenta DNI Comercios.
Los descuentos se aplican en todos los comercios adheridos de los rubros que se pueden consultar en este link.
Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia
Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:
- Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.
- Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.
Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son:
- Universidades: 40% de descuento en comercios dentro de universidades bonaerenses.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.