Cuenta DNI del Banco Provincia: atentos, estos comercios se excluyen del 20% de descuento los viernes

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

El beneficio de todos los viernes con Cuenta DNI del Banco Provincia: los comercios excluidos

El beneficio "Ahorrá en tu comercio de barrio" está disponible todos los viernes con un 20% de ahorro con tope de reintegro, que son $4.000 por semana y por persona, explica el Banco Provincia en su página web. Al mes, el ahorro equivale a $16.000 en consumos y es válido solo para consumo familiar.

Para ahorrar en tu comercio de barrio, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI , a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Se excluyen de la promoción los comercios de los rubros carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-ahorro-20-comercios-de-barrio La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

La promoción del Banco Provincia corre para todos los viernes en los comercios adheridos y para las compras realizadas por la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar QR" débito en cuenta, "link de pago", pago "clave DNI" en terminales posnet y payway y/o Cuenta DNI Comercios.

Los descuentos se aplican en todos los comercios adheridos de los rubros que se pueden consultar en este link.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: