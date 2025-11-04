Inicio Sociedad Banco Provincia
Banco Provincia se suma al Cyber Monday con 18 cuotas y una promo para viajar en avión

El Banco Provincia se suma al evento de compras online Cyber Monday con dos beneficios que incluyen cuotas sin interés y financiación en pasajes aéreos

Marcos Barrera
Marcos Barrera
El Banco Provincia se suma al evento de compras online Cyber Monday que en Argentina es organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), y generalmente dura 3 días (aunque su duración puede variar). Con dos beneficios imperdibles, la entidad busca fomentar las ventas en línea.

Con los beneficios del Banco Provincia en el Cyber Monday los usuarios pueden adelantar las compras de fin de año o encontrar productos en rubros como electro, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías.

banco provincia.jpg
El Banco Provincia es una entidad pública de Argentina que fue fundado en 1822 y es el banco más antiguo de Hispanoamérica, emisor del primer billete y cheque nacional.

Banco Provincia se suma al Cyber Monday con dos beneficios especiales

El Banco Provincia se suma al Cyber Monday, del 3 al 5 de noviembre, con dos beneficios imperdibles que incluyen financiación en hasta 18 cuotas sin interés y la compra de pasajes para destinos dentro de Argentina en 3 o 6 cuotas sin interés y un 10% de descuento.

  • Cuotas sin interés en productos seleccionados de su plataforma de ventas online Provincia Compras
  • Descuentos y financiación en pasajes a destinos nacionales a través de Aerolíneas Argentinas
CYBER MONDAY
En Argentina el Cyber Monday este año se realizará en los días 3, 4, y 5 de noviembre.

Para acceder a los dos beneficios del Banco Provincia en el Cyber Monday es necesario ser cliente de la banca pública bonaerense. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, las cuotas sin interés están disponibles únicamente con tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por la entidad.

Quienes deseen tener una tarjeta de crédito del Banco Provincia pueden solicitarla directamente desde el portal, completando un formulario de presolicitud. Luego, un ejecutivo de cuenta se comunicará para finalizar el proceso.

Para operar en la plataforma, es necesario crear una cuenta de usuario con contraseña personal, secreta e intransferible.

Qué es el Cyber Monday

El Cyber Monday es un evento de compras online que se celebra el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En países como Argentina se extiende a lo largo de varios días en noviembre, donde comercios electrónicos ofrecen descuentos y promociones en productos y servicios para incentivar las ventas a través de internet.

El objetivo principal es dar un impulso al comercio electrónico ofreciendo una nueva oportunidad de ahorro después del Black Friday.

Este año, el Cyber Monday contará con la participación de más de 900 marcas y se incorporan herramientas como Cybot, un asistente virtual, y un sistema de fiscalización de precios auditado por la UBA para garantizar transparencia.

