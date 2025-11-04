Banco Provincia se suma al Cyber Monday con 18 cuotas y una promo para viajar en avión

Cuotas sin interés en productos seleccionados de su plataforma de ventas online Provincia Compras

Descuentos y financiación en pasajes a destinos nacionales a través de Aerolíneas Argentinas

CYBER MONDAY En Argentina el Cyber Monday este año se realizará en los días 3, 4, y 5 de noviembre.

Para acceder a los dos beneficios del Banco Provincia en el Cyber Monday es necesario ser cliente de la banca pública bonaerense. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, las cuotas sin interés están disponibles únicamente con tarjetas de crédito Visa o MasterCard emitidas por la entidad.

Quienes deseen tener una tarjeta de crédito del Banco Provincia pueden solicitarla directamente desde el portal, completando un formulario de presolicitud. Luego, un ejecutivo de cuenta se comunicará para finalizar el proceso.

Para operar en la plataforma, es necesario crear una cuenta de usuario con contraseña personal, secreta e intransferible.

Qué es el Cyber Monday

El Cyber Monday es un evento de compras online que se celebra el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En países como Argentina se extiende a lo largo de varios días en noviembre, donde comercios electrónicos ofrecen descuentos y promociones en productos y servicios para incentivar las ventas a través de internet.

El objetivo principal es dar un impulso al comercio electrónico ofreciendo una nueva oportunidad de ahorro después del Black Friday.

Este año, el Cyber Monday contará con la participación de más de 900 marcas y se incorporan herramientas como Cybot, un asistente virtual, y un sistema de fiscalización de precios auditado por la UBA para garantizar transparencia.