Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios de noviembre con Cuenta DNI

Una por una: los beneficios del Banco Provincia con Cuenta DNI para noviembre

El Banco Provincia tiene una serie de promociones muy especiales en noviembre de 2025 y los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI van a poder ahorrar en distintas compras con el fin de aumentar el consumo cotidiano y también en jornadas especiales.

El Banco Provincia le puso fecha al beneficio más utilizado por los usuarios: el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, el mismo será el sábado 8 de noviembre. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.

Banco-Provincia-ahorro-semana-agenda-Cuenta-DNI-Tarjetas-de-credito La billetera digital de Banco Provincia ofrece promociones destacadas que incluyen un beneficio especial en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años.

Se destaca también que el Banco Provincia mantiene las promociones en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.

continuación, se detalla la información de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo la billetera virtual Cuenta DNI:

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Historia del Banco Provincia de Buenos Aires

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, fundado el 6 de septiembre de 1822, es el banco más antiguo de Hispanoamérica y el primero en emitir un billete argentino. Nació como una sociedad anónima privada y se expandió por la provincia, inaugurando sucursales y la casa matriz en 1886. Se transformó en empresa estatal en 1946 y ha sido pionero en la inclusión financiera, la agroindustria y la tecnología, destacando con la billetera digital Cuenta DNI y el Grupo Provincia.

Actualmente Juan M. Cuatromo es el presidente, Humberto A. Vivaldo es el director secretario, y Rubén González Ocantos ocupa el cargo de Gerente General. Mientras que los directores son Carlos Fernández, Alejandro Formento, Sebastián Galmarini, Laura González, Santiago Nardelli y Bruno Screnci.