La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia tiene una gran variedad de beneficios para ser aprovechados el viernes 31 de octubre, último día del mes. La promoción incluye descuentos en supermercados, comercios de cercanías, en indumentaria y casas de deportes; además de cuotas sin interés en farmacias y perfumerías adheridas y ópticas seleccionadas.
Cuenta DNI del Banco Provincia: qué beneficios se pueden aprovechar el último día de octubre
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece una serie de beneficios que pueden ser utilizados el viernes 31 de octubre, último día del mes
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Banco Provincia: uno por uno, los beneficios para el viernes 31 de octubre con Cuenta DNI y tarjetas
El programa de beneficios que ofrece Banco Provincia a través de sus tarjetas de crédito y de Cuenta DNI está lleno de oportunidades. Para el último día de octubre, este viernes 31, se pueden conseguir las siguientes promociones:
- 4 cuotas sin interés en farmacias y perfumerías adheridas con tarjetas de crédito de la entidad. Para compras online y/o presenciales.
- 4 cuotas sin interés en ópticas seleccionadas. Con tarjetas de crédito del Banco Provincia.
- 20% de descuento en Chango Más con Cuenta DNI. Sin tope de descuento.
- 20% de descuento en comercios de cercanía pagando con Cuenta DNI. Tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona.
- 15% y 4 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes con tarjetas de crédito de la entidad. Para compras online y/o presenciales.
Otros importantes descuentos del Banco Provincia para todos los días
- 40% de descuento en ferias, mercados, clubes y universidades con Cuenta DNI adheridos. Tope de reintegro 6.000 por semana y por persona.
- 10% de descuento y 4 cuotas sin interés en veterinarias y pet shops. Sin tope de reintegro.
- 10% de descuento y 4 cuotas en bicicleterías asociadas, con tarjetas Visa y Mastercard. Sin tope.
- 15% y 4 cuotas en pinturerías adheridas. Con tarjetas de la entidad y sin tope de reintegro.
- 6 cuotas sin interés en automotores y gomerías pagando con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia. Sin tope de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en confiterías, chocolaterías y panaderías adheridas. Con tarjetas de crédito y sin tope.
- 4 cuotas en librerías adheridas con tarjetas de crédito. Sin tope de reintegro.
- 6 cuotas sin interés en ómnibus de larga distancia. Para compras presenciales, online y/o telefónicas, con tarjeta y sin límite de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en productos sustentables. Para compras presenciales, online y/o telefónicas, con tarjeta de crédito y sin tope de reintegro.
- Hasta 6 cuotas sin interés en hoteles y alojamiento. Para compras online y/o presenciales en hoteles adheridos.
- 4 cuotas en vinotecas con tarjetas de la entidad, sin tope de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en recitales. Únicamente venta online con tarjetas de crédito.
- 4 cuotas sin interés en casas de música adheridas. Con tarjetas de crédito de Banco Provincia y sin tope.
- hasta 6 cuotas sin interés en locales de construcción. Con tarjetas de crédito emitidas por el Banco.
- 4 cuotas sin interés en clubes y gimnasios. Con tarjetas de crédito emitidas por la entidad y sin tope de reintegro.
- 4 cuotas sin interés en centros de estética adheridas. Con tarjetas de crédito.
- 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos. Con tarjetas de crédito y sin tope de reintegro. Venta presencial.
- 3 cuotas sin interés en comercios adheridos a Cuenta DNI. Beneficio exclusivo para compras realizadas mediante tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI. Se excluyen de la promoción los comercios del beneficio alimentos, carnicerías, granjas y pescaderías.
- 12 cuotas sin interés en productos Essen. Válidos para compras on line con tarjetas de crédito de la entidad.