La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda un imperdible beneficio comprando en las sucursales de un supermercado mayorista todos los martes. Con tope de reintegro y un 15% de ahorro, la promoción incluye la devolución de $20.000 por día y por persona.
Al super con Cuenta DNI del Banco Provincia: imperdible reintegro de $20.000
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés ahorrar todos los martes un 15% con tope de reintegro por día y por persona con este imperdible beneficio
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 15% en Nini Mayorista
El beneficio "¡Al super con Cuenta DNI!" está disponible todos los martes en las sucursales del supermercado Nini Mayorista, explica el Banco Provincia en su página web.
El ahorro del 15%, se toma solamente con Cuenta DNI con dinero en cuenta y es con tope de reintegro por día y por persona. La promoción aplica excepciones.
Para conseguir el descuento en la compra, en sucursales de Nini Mayorista, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia
- El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
El tope aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante la acción de la promoción, en todos los locales adheridos a la misma. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de realizada la compra.
El Banco Provincia aclara que el beneficio es válido únicamente para venta minorista, se excluyen de la promoción las bebidas con alcohol y electrodomésticos. No acumulable con otras promociones y descuentos vigentes.
Conocé todas las sucursales del supermercado Nini Mayorista adheridos al beneficio con Cuenta DNI del Banco Provincia aquí.
Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia
Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:
- Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.
- Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.
Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son:
- Universidades: 40% de descuento en comercios dentro de universidades bonaerenses.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.