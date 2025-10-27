Al super con Cuenta DNI del Banco Provincia: imperdible reintegro de $20.000

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 15% en Nini Mayorista

El beneficio "¡Al super con Cuenta DNI!" está disponible todos los martes en las sucursales del supermercado Nini Mayorista, explica el Banco Provincia en su página web.

El ahorro del 15%, se toma solamente con Cuenta DNI con dinero en cuenta y es con tope de reintegro por día y por persona. La promoción aplica excepciones.

Para conseguir el descuento en la compra, en sucursales de Nini Mayorista, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta

con dinero en cuenta El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-Nini-Mayorista "¡Al super con Cuenta DNI!" es un beneficio del Banco Provincia para usar todos los martes con un 15% de ahorro. La promoción es con tope de reintegro, $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

El tope aplicará considerando el total de compras realizadas por cuenta durante la acción de la promoción, en todos los locales adheridos a la misma. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de realizada la compra.

El Banco Provincia aclara que el beneficio es válido únicamente para venta minorista, se excluyen de la promoción las bebidas con alcohol y electrodomésticos. No acumulable con otras promociones y descuentos vigentes.

Conocé todas las sucursales del supermercado Nini Mayorista adheridos al beneficio con Cuenta DNI del Banco Provincia aquí.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: