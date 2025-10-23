Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder todos los días de octubre a un imperdible ahorro del 40%, en ferias y mercados bonaerenses, con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona. La promoción es válida únicamente para venta minorista y no es acumulable con otras promociones y descuentos vigentes.
Banco Provincia activa el ahorro de $6.000 con Cuenta DNI en ferias y mercados
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Cuenta DNI del Banco Provincia: ahorro de $6.000 en ferias y mercados bonaerenses
El beneficio llamado "¡Aprovechá las Ferias y Mercados Bonaerenses!" está disponible todos los días del mes en distintos comercios de la provincia de Buenos Aires, explica en su página web el Banco Provincia.
El ahorro del 40%, se toma solamente con Cuenta DNI y es con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.
Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia
- Promoción válida para compras en puestos adheridos, realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta
- No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
El descuento, unificado en $6.000 por semana y por persona, aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles siguientes de realizada la compra.
Los comercios adheridos estarán identificados con material publicitario de la promoción. El reintegro unificado significa que el tope aplicará considerado el total de las compras realizadas por cuenta durante cada semana (se considera al periodo de tiempo comprendido entre los días lunes y domingo).
Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia
Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para octubre de 2025, las más destacadas son:
- Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.
- Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.
- Universidades: 40% de descuento en comercios dentro de universidades bonaerenses.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.