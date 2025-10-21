Cuenta DNI del Banco Provincia sortea entradas para ver a Abel Pintos: cómo participar y hasta cuándo

La billetera virtual del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Banco Provincia: Cuenta DNI te lleva a ver a Abel Pintos en La Plata

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia sortea entradas para el show de Abel Pintos en el Hipódromo de La Plata el sábado 1 de noviembre. Para participar, los usuarios de la aplicación solo deben ingresar al banner de la app e inscribirse antes de las 23.59 del martes 21 de octubre.

El sorteo se realizará el miércoles 22 y las personas ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales verificadas del Banco Provincia.

Abel-Pintos-entradas-Cuenta-DNI-Banco-Provincia-2 Con las tarjetas de crédito de Banco Provincia podés pagar en cuotas las entradas para ver a Abel Pintos, en La Plata.

El Banco Provincia remarca que sus medios de pago se consolidan como una herramienta clave para disfrutar de la agenda cultural y acceder a espectáculos de primer nivel. Ya sea a través de sorteos o beneficios exclusivos, la entidad sigue apostando por acercar experiencias únicas a sus clientes en toda la provincia de Buenos Aires.

Banco Provincia: cuotas sin interés en la compra de entradas para más de 30 shows musicales

La agenda del Banco Provincia indica que hasta diciembre hay diferentes shows musicales cuyas entradas se puede adquirir en hasta cuatro (4) cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. En la grilla están las siguientes bandas:

Babasonicos

La Delio Valdez

Los Fabulosos Cadillacs

Luciano Pereyra

Marilina Bertoldi

Andrés Calamaro

Juanse

Fabiana Cantilo

No Te Va a Gustar

Miranda

Las entradas se pueden adquirir de manera online ingresando en este link.