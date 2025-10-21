Cuenta DNI del Banco Provincia sortea entradas para ver a Abel Pintos: cómo participar y hasta cuándo

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia te lleva a ver el show de Abel Pintos en La Plata, provincia de Buenos Aires. El cantante, compositor y productor argentino de pop latino se presentará el sábado 1 de noviembre en el Hipódromo en el marco del ciclo Noches Capitales. Cómo participar por los tickets y hasta cuándo hay tiempo.
El Banco Provincia continúa brindando beneficios en actividades culturales y recreativas para sus clientes y, en especial, para los usuarios de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Hasta diciembre hay diferentes shows musicales cuyas entradas se puede adquirir en hasta 4 cuotas sin interés.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera virtual del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Banco Provincia: Cuenta DNI te lleva a ver a Abel Pintos en La Plata
La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia sortea entradas para el show de Abel Pintos en el Hipódromo de La Plata el sábado 1 de noviembre. Para participar, los usuarios de la aplicación solo deben ingresar al banner de la app e inscribirse antes de las 23.59 del martes 21 de octubre.
El sorteo se realizará el miércoles 22 y las personas ganadoras se darán a conocer a través de las redes sociales verificadas del Banco Provincia.
El Banco Provincia remarca que sus medios de pago se consolidan como una herramienta clave para disfrutar de la agenda cultural y acceder a espectáculos de primer nivel. Ya sea a través de sorteos o beneficios exclusivos, la entidad sigue apostando por acercar experiencias únicas a sus clientes en toda la provincia de Buenos Aires.
Banco Provincia: cuotas sin interés en la compra de entradas para más de 30 shows musicales
La agenda del Banco Provincia indica que hasta diciembre hay diferentes shows musicales cuyas entradas se puede adquirir en hasta cuatro (4) cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. En la grilla están las siguientes bandas:
- Babasonicos
- La Delio Valdez
- Los Fabulosos Cadillacs
- Luciano Pereyra
- Marilina Bertoldi
- Andrés Calamaro
- Juanse
- Fabiana Cantilo
- No Te Va a Gustar
- Miranda
Las entradas se pueden adquirir de manera online ingresando en este link.