La billetera virtual del Banco Provincia, denominada Cuenta DNI, ofrece un importante descuento en un supermercado muy conocido en Buenos Aires. Los usuarios e interesados en esta promoción pueden acceder al beneficio los miércoles, sábados y domingos obteniendo un ahorro del 20% sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Cuenta DNI del Banco Provincia: 20% de ahorro para usar el fin de semana en el supermercado
La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro sin tope y con devolución en el acto para usar el fin de semana en el supermercado
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Toledo los miércoles, sábados y domingos de octubre
El beneficio "Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro y con devolución en el acto. La promoción aplica excepciones.
Para ahorrar en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta
- El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes.
Las exclusiones son:
- Ofertas vigente
- Promociones bancarias
- Productos de bodegas Chandón (incluye Terrazas de Los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El enemigo y Gran enemigo
- Cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias
- Pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla
- Verduras y frutas
- Electrodomésticos e informática
- Compras realizadas en Toledo digital