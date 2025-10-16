Día de la Madre con Banco Provincia: beneficios con Cuenta DNI y tarjetas de crédito

Banco Provincia: beneficios con tarjetas de crédito y Cuenta DNI para el Día de la Madre

Por ser el mes del Día de la Madre, el Banco Provincia brinda una series de descuentos de hasta 20% sin tope de reintegro en comercios, utilizando la billetera virtual Cuenta DNI, y cuotas sin interés con las tarjetas de créditos de la institución.

Banco Provincia diseñó una batería de promociones que abarcan rubros clave como indumentaria, gastronomía, librerías, tecnología y productos para el hogar, con opciones de financiación que se adaptan a distintos perfiles de consumo.

Descuentos y cuotas en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías: el sábado 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. Encontrá todos los comercios en este LINK.

Descuentos y cuotas sin interés en librerías: el sábado 18 también habrá 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Promoción en gastronomía con Cuenta DNI: el sábado 18 y el domingo 19 de octubre la billetera virtual ofrece 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. El beneficio tiene un tope de reintegro de 8.000 pesos por persona por vigencia.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-Dia-de-la-madre-1 Las propuestas del Banco Provincia con Cuenta DNI buscan facilitar el acceso a productos y servicios de calidad, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento del comercio bonaerense.

Con descuentos significativos para Cuenta DNI y planes de pago en cuotas sin interés, la banca pública bonaerense se posiciona como un aliado estratégico para que sus clientes y clientas puedan potenciar su capacidad de compra en momentos de celebración familiar como es el Día de la Madre.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para octubre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

