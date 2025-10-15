Cuenta DNI del Banco Provincia aumenta uno de los beneficios más utilizados por los usuarios

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Banco Provincia: Cuenta DNI eleva el límite diario para enviar dinero

El Banco Provincia subió a más del doble el monto máximo diario para realizar transferencias desde la billetera virtual Cuenta DNI y ahora se enviar hasta el equivalente a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

El monto fijado del SMVM está en $322.200 y se mantiene sin modificaciones desde agosto, a partir de octubre se puede transferir hasta el equivalente a cinco salarios mínimos, representando más de $1.600.000

Representa un aumento considerable respecto al límite anterior, que estaba fijado en dos SMVM, es decir, $644.400

Banco-Provincia-Cuenta-DNI Los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia pueden transferir por día hasta 5 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Desde el Banco Provincia explicaron que "la decisión busca mejorar la experiencia de las personas usuarias, brindando mayor comodidad y flexibilidad para realizar operaciones de envío de dinero, especialmente en un contexto de creciente digitalización de las finanzas personales".

"Con este nuevo tope, se amplían las posibilidades para quienes utilizan la app Cuenta DNI como principal canal de pagos y transferencias", agregaron.

Banco Provincia: otro importante beneficio para Cuenta DNI

El Banco Provincia también incrementó el límite para generar órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios. Esta funcionalidad permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link utilizando solo la aplicación, sin necesidad de llevar la tarjeta de débito.

Por otro lado, el pago de impuestos, servicios y tarjetas se mantiene en un monto equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, lo que brinda un margen más amplio para abonar facturas y consumos mediante Cuenta DNI.