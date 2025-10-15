La billetera virtual del Banco Provincia, llamada Cuenta DNI, brinda más libertad para mover dinero desde la app elevando el límite diario, siendo uno de los beneficios más usados por los usuarios. Es más del doble del monto máximo anterior.
Cuenta DNI del Banco Provincia aumenta uno de los beneficios más utilizados por los usuarios
El Banco Provincia aplicó un aumento respecto al límite anterior que tenía uno de los beneficios más usados por los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Banco Provincia: Cuenta DNI eleva el límite diario para enviar dinero
El Banco Provincia subió a más del doble el monto máximo diario para realizar transferencias desde la billetera virtual Cuenta DNI y ahora se enviar hasta el equivalente a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
- El monto fijado del SMVM está en $322.200 y se mantiene sin modificaciones desde agosto, a partir de octubre se puede transferir hasta el equivalente a cinco salarios mínimos, representando más de $1.600.000
- Representa un aumento considerable respecto al límite anterior, que estaba fijado en dos SMVM, es decir, $644.400
Desde el Banco Provincia explicaron que "la decisión busca mejorar la experiencia de las personas usuarias, brindando mayor comodidad y flexibilidad para realizar operaciones de envío de dinero, especialmente en un contexto de creciente digitalización de las finanzas personales".
"Con este nuevo tope, se amplían las posibilidades para quienes utilizan la app Cuenta DNI como principal canal de pagos y transferencias", agregaron.
Banco Provincia: otro importante beneficio para Cuenta DNI
El Banco Provincia también incrementó el límite para generar órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios. Esta funcionalidad permite retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link utilizando solo la aplicación, sin necesidad de llevar la tarjeta de débito.
Por otro lado, el pago de impuestos, servicios y tarjetas se mantiene en un monto equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros, lo que brinda un margen más amplio para abonar facturas y consumos mediante Cuenta DNI.